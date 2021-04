Poslanci schválí nová pravidla voleb. Politiky k tomu donutil Ústavní soud

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Poslanci se musí rychle shodnout kvůli říjnovým volbám a také proto, že v srpnu musí strany podat kandidátky. Sněmovna nejspíš podpoří zachování 14 volebních krajů, což podporuje většina stran.

Hnutí ANO politické soupeře nepřesvědčilo, aby Česká republika byla pro volby do Sněmovny považována za jeden volební kraj. To by více vyhovovalo stranám s jedním výrazným lídrem, nemusely by jich hledat čtrnáct.

Předseda Sněmovny a místopředseda ANO Radek Vondráček se ještě pokouší prosadit, aby Česká republika byla rozdělena na dvě volební země, na Čechy a na Moravu se Slezskem. Právník z Kroměříže apeloval na moravské poslance, aby jeho návrh podpořili.

Úspěšnější strany zřejmě zůstanou při rozdělování mandátů mírně zvýhodněny. A nově by koalicím dvou stran mohlo stačit ke zvolení do Sněmovny 8 procent hlasů, koalicí tří a více stran 11 procent.

Ústavní soud škrtl jako příliš přísné vůči malým stranám aditivní kvórum, kdy koalice dvou stran dosud musela překročit 10 procent a tří stran dokonce 15 procent hlasů.

Poslanci budou hlasovat i o některých dalších pozměňovacích návrzích, na nichž nepanuje širší politická shoda. Jde třeba o korespondenční hlasování ze zahraničí či zvýšení státních příspěvků koalicím.

Na úpravě volebního zákona se musí Sněmovna a Senát shodnout ve stejném znění, poslanci nemohou senátory - stejně jako u změn Ústavy - přehlasovat.