Poslanci budou kvůli verdiktu Ústavního soudu jednat o změně volebního zákona

Parlament musí nahradit pasáže, které zrušil Ústavní soud. Vadila mu pasáž o přepočtu hlasů na poslanecké mandáty, protože podle soudu porušovala rovnost volebního práva a šance kandidujících uskupení.



Vedení obou komor parlamentu se již před pár dny shodlo na úpravách volebního zákona. Volebních krajů zůstane čtrnáct, koalicím nebude stačit jen 5 procent hlasů, řekl po jednání vedení Senátu a Sněmovny šéf horní komory parlamentu Miloš Vystrčil z ODS. Potvrdil to předseda Sněmovny za ANO Radek Vondráček. Menšinový názor zastává ANO, jemuž by se líbilo Česko jako jediný volební obvod.



V úterý má Sněmovna jednat o i vládním návrhu změny volebního zákona, která počítá i s možností jen jednoho obvodu. Obě komory parlamentu se ale musejí na podobě úprav shodnout včas kvůli říjnovým volbám do Sněmovny. U volebního zákona přitom nemohou poslanci, stejně jako u změny Ústavy, přehlasovat senátory. Jeden volební obvod je tak neprůchodný, protože by to neprošlo v Senátu.



Ve volebním zákoně má zůstat načítací klauzule. Znamená to, že koalici dvou či více stran nebude stačit překročit pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny. Ve hře je varianta 7 procent pro dvoukoalici a 9 procent pro tříkoalici či 8 pro dvoukoalici a 11 pro tříkoalici.