Vondráček navrhl rozdělit volebně zemi. Na Čechy a Moravu se Slezskem

Vondráček věří, že jeho návrh není zcela bez šance, protože na půdě ústavně-právního výboru bylo osm poslanců pro a osm proti.

Místopředseda ANO Vondráček vytáhl „moravskou kartu“ poté, co vládní hnutí narazilo při politických jednání na nesouhlas většiny stran, aby Česká republika byla při podzimních volbách jediným volebním obvodem, což by pro strany znamenalo, že by jim stačilo mít jen jednoho volebního lídra, nikoli čtrnáct ve čtrnácti krajích, což je převažující názor.

Změnu volebních pravidel projednávali poslanci ve druhém čtení, kdy zákon ještě neschvalují, ale mohli podat své pozměňovací návrhy.

Volební pravidla se změní kvůli zásahu Ústavního soudu

Nová pravidla pro volby musí politici přijmout kvůli rozhodnutí Ústavního soudu, jenž zrušil část volebních pravidel. Ústavnímu soudu vadila načítací klauzule pro koalice, kdy dvoukoalice musela dosud překročit 10 procent a koalice tří stran dokonce 15 procent.

Hlavní spor je kvůli návrhu Marka Bendy z ODS, který podpořil ústavně-právní výbor. O obsazení části poslaneckých křesel by podle něj po volbách ve druhém skrutiniu mohla rozhodovat stranická vedení. Podpořili to zástupci ODS, ANO a SPD, kategoricky proti jsou Piráti a hnutí STAN. „Stala se z toho mediální bublina, která byla využita,“ řekl Benda.

Na podobě volebního zákona se musí ve stejném znění shodnou poslanci se senátory. U volebních pravidel nemůže Sněmovna, stejně jako u změn Ústavy, horní komoru parlamentu přehlasovat. To je velmi důležitá okolnost, protože Poslaneckou sněmovnu ovládá zcela jiná většina než Senát. Vláda tedy musí najít kompromis s velkou části opozice.