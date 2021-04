Petříček: Nechci spolupráci s ANO a pravicí. ČSSD hájí zájmy třetiny lidí

Na rozdíl od minulosti se o volebním sjezdu ČSSD týden před jeho začátkem vůbec nemluví. Jsou jiná, důležitější témata. Neměli jste první online sjezd odložit jako některé jiné strany, nebo jak to prosazoval váš předseda Jan Hamáček?

Odložení sjezdu by nic neřešilo. ČSSD si musí demokraticky vybrat, jakou cestou půjde k volbám do Sněmovny. Ale rozumím, že tady je řada problémů, které je třeba řešit urgentněji. Sjezd je však záležitost vnitrostranická. Po ní se musíme soustředit na to, jak vrátit lidem naději, že se po konci pandemie bude zemi opět dařit.