Ve čtvrtek přibylo 5 245 nakažených, Česko už není nejhorší v EU

Za čtvrtek přibylo 5 245 nakažených, zhruba o tisíc méně než minulý týden a nejméně v pracovní den od 14. prosince. Stejně jako zpomaluje epidemie, klesají pomalu také počty zemřelých. Stále však zůstávají denně v trojciferných číslech. Ovšem zatímco v březnu denní počty zemřelých několikrát překročily 200, v dubnu se drží spíše lehce nad stovkou.

S nemocí včera zatím zemřelo 60 lidí, počet ale bývá ještě aktualizován. Celkový počet obětí v Česku překonal 27,6 tisíc, ve světě jich evidují přes 2,9 milionu. Posledních sto tisíc mrtvých přibylo ve světě za devět dní.

Nejhůře jsou na tom obyvatelé okresu Česká Lípa, kde hygienici evidují téměř 379 nakažených na sto tisíc obyvatel za posledních sedm dní. Naopak nejlépe si vede okres Cheb, kde evidují pouhých 26 lidí s nákazou na sto tisíc obyvatel za stejný časový úsek.



Aktuálně je v nemocnicích 6 144 pacientů s covidem, přičemž 1 311 z nich je ve vážném stavu. Minulý týden bylo hospitalizováno 7 227 lidí a

1 571 z nich vyžadovalo intenzivní péči. K pátečnímu ránu je v Česku volných 25 procent standardních lůžek s kyslíkem a 18 procent lůžek s umělou plicní ventilací.

Ve čtvrtek zdravotníci podali rekordních 58 928 vakcinačních dávek, ukončené očkování má tak nyní v Česku přes 663 tisíc lidí. Nejvíce se očkuje v hlavním městě, nejméně naopak v Karlovarském kraji. Laboratoře provedly 21 374 PCR testů a 139 235 antigenních testů.

Zjednodušené reprodukční číslo nepatrně stouplo z 0,73 na 0,74. Udává průměrný počet lidí, které nakazí jeden pozitivně testovaný. Jestliže je vyšší než jedna, šíření nemoci zrychluje, pokud nižší, epidemie zpomaluje. Pod hodnotou jedna se reprodukční číslo drží nepřetržitě od 8. března.



Nový ministr chce zlepšit komunikaci

Dosavadní ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Arenberger nastoupil do čela ministerstva zdravotnictví ve středu. Jako své priority spolu s premiérem Andrejem Babišem uvedl zlepšení komunikace nebo dostupnost monoklonálních protilátek na léčbu covidu-19. Právě kvůli těmto dvěma tématům premiér kritizoval jeho předchůdce, kterého odvolal, Jana Blatného.



Ministr také připustil, že by v Česku mohla být dostupná vakcína Sputnik V pro lidi, kteří by o její podání stáli. Byli by součástí klinické studie, v níž by se očkovací látka testovala na dobrovolnících.

Vyžádal si od Státního ústavu pro kontrolu léčiv dokumenty, které jsou k této vakcíně dostupné. Premiér Babiš ale ve středu zopakoval, že vakcína nebude v ČR podávaná, dokud ji neschválí Evropská agentura pro léčivé přípravky.