Boj nekončí, venku odložíme respirátory snad v létě, míní Arenberger

Nový ministr zdravotnictví nabídku na post přijal i přesto, že před nedávnem pro CNN Prima NEWS řekl, že stát v čele resortu zdravotnictví je sebevražedná mise. Šlo však podle něj o nadnesená slova. „Byl jsem osloven, a jak je mým dobrým zvykem, úplně jsem neodmítl a už jsem tady,“ řekl čerstvě jmenovaný šéf resortu zdravotnictví.



Od funkce ho neodradil ani způsob, jakým premiér Andrej Babiš odvolal Arenbergerova předchůdce Jana Blatného. Ten ještě v úterý odpoledne tvrdil, že o svém možném odvolání zatím od premiéra neslyšel.

„Je to asi naprosto standardní postup, jakým se dá udělat výměna,“ hájil Babišů postup Arenberger. Podle něj je nutné přihlédnout i k mimořádné situaci kvůli pandemii koronaviru. „Dnes nemáme takový komfort, abychom ministrovi nabídli sto dní hájení, takže takový postup považuji za naprosto v pořádku,“ doplnil Arenberger.

Mezi Arenbergerovy hlavní cíle v čele resortu bude patřit zajištění co nejvíce vakcín a také zlepšení komunikace. „Chtěl bych trochu zlepšit a přidat na komunikaci ministerstva směrem k veřejnosti. Přichází řada informací, které je potřeba selektovat, nějakým způsobem vysvětlovat a podávat pravdivé informace,“ řekl Arenberger ve vysílání CNN Prima NEWS. Nutné je podle něj také vypořádat se s přílivem fake news, které se šíří mezi občany.

Německý vzor při odložení roušek

Současný postup rozvolnění považuje nový ministr zdravotnictví za dobrý. „Shodneme se na tom, že děti by primárně měly chodit do školy, mohly by si koupit věci v papírnictví a botičky v obchodech,“ řekl Arenberger. Podle něj je tentokrát při rozvolňování potřeba apelovat na lidi, že boj s pandemií není u konce.

Je tak patrné, že roušky budou Češi muset ještě nějaký čas nosit. Připomněl situaci z loňského léta v Německu, kde se sice na ulicích roušky nenosily, ale při vstupu do obchodů si je lidé nasazovali. Podobný systém by tak možná mohl fungovat i v tuzemsku. „Každopádně si myslím, že mít jednu roušku v kapse nikdy neuškodí,“ doplnil Arenberger.

Klinické studie Sputniku v Čechách

S Blatného odvoláním a Arenbergerovým jmenováním se začalo znovu spekulovat o možnosti, že by se v Česku očkovalo ruskou vakcínou Sputnik V, která ale nemá souhlas k užití v zemích Evropské unie od Evropské lékové agentury EMA.

Sám Arenberger totiž již v minulosti říkal, že by se nebránil tomu, kdyby se na Sputniku v Česku prováděly klinické studie, jejíž součástí by byla i aplikace této látky lidem.

Arenberger dodal, že by ale šlo o dobrovolnou věc. „Je to vlastně obecná situace v tom, že chceme do ČR dostat co nejvíce vakcín a je možná zbytečné se bránit něčemu, co by mohlo našim občanům pomoci,“ řekl nový ministr zdravotnictví. Užití Sputniku na Češích by bral, pokud by to bylo v režimu, který umožňuje jak zmiňovaná Evropská léková agentura, tak Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Podle něj je navíc v Česku zhruba 10 až 20 procent lidí, kteří by se Sputnikem nechali naočkovat.

Podle epidemiologa a bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly stojí minimálně tři české společnosti o možnost výroby vakcíny Sputnik V v tuzemsku, uvedl to ve středečním Interview na CNN Prima NEWS.

Arenberger na to reagoval, že o takovéto informaci zatím neslyšel a s Prymulou se spojí. „Je to velmi zajímavá informace. Výroba očkovací látky, ať už je jakéhokoliv typu, by nám významně ulehčila situaci,“ vysvětlil ministr.

Nový ministr, noví lidé

Ve středu jmenovaný šéf resortu zdravotnictví zároveň prozradil, že si na ministerstvo jistě přivede nové lidi. Konkrétní však nebyl. Naopak se postavil například za Ladislava Duška, který stojí v čele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

„Vždy jsem s ním měl nejlepší zkušenosti, co se týče sběru dat a čísel. V ČR je málo takových s ním srovnatelných,“ hájil Duška Arenberger.