Pražský maraton ovládli Etiopané. Českými mistry jsou Edlman a Pastorová

Hayle je prvním etiopským vítězem Pražského maratonu od roku 2019. Tehdy sice jako první proběhl cílem Maročan Mahdžúb Dazza, kvůli trestu za doping ale o triumf přišel a místo něj vyhrál původně druhý Dawit Wolde.

Hayle sice výrazně zaostal za traťovým rekordem 2:05:09, ale zvítězil suverénně. Po 25. kilometru zbyl sám za vodičem ze skupiny favoritů a zhruba od třicátého kilometru si osamoceně běžel pro vítězství. Keňana Kipkemoie Kiprona nechal za sebou o minutu a tři čtvrtě. Podobně jasný byl triumf Hirpaové mezi ženami. Nastoupila na třicátém kilometru a druhé Keňance Dorcas Jepchirchirové nadělila více než minutu.

Vítězná žena Bedatu Hirpaová.

Naopak dramatický a překvapivý vývoj měl český šampionát v kategorii mužů. Na vítězství při své maratonské premiéře útočil Patrik Vebr, jenž byl nejrychlejším Čechem pražského půlmaratonu. Na 37. kilometru ho ale dostihl Edlman, utekl mu a ve 33 letech získal první titul napříč disciplínami. „Je to úplně skvělé, tohle jsem si nepředstavoval ani v největších snech. Běželo se úplně fantasticky. Docela foukalo, ale já jsem to rozběhl rozumně, takže se mi dobře běželo i na konci,“ řekl České televizi.

Vebr na něj v cíli ztratil přes dvě minuty a s vypětím všech sil uhájil druhou příčku před Tomášem Edlmanem, dvojčetem vítěze. „Beru jako malé vítězství, že jsem vůbec doběhl. Bylo to těžší, než jsem čekal. Od půlmaratonu to bylo čím dál horší,“ hodnotil Vebr svou maratonskou premiéru. Potrápil ho i sedací nerv. Věděl, že se k němu soupeři blíží. „Nedalo se s tím nic dělat, stříbro beru všemi deseti. Šel jsem do toho s rezervou, ale asi to nebyla taková rezerva, jakou jsem potřeboval,“ dodal.

Sedmačtyřicetiletá Pastorová využila absence Moiry Stewartové a Terezy Hrochové, které se chystají na olympijské hry v Paříži, a získala rekordní šestý titul. Víc jich nikdo z českých maratonkyň a maratonců nemá. Od toho pátého čekala na další triumf pět let, naposledy měla medaili předloni, kdy byla třetí. S více než dvouminutovým odstupem doběhly stříbrná Eva Filipiová a bronzová Barbora Jíšová.