Zeman jmenuje novým ministrem zdravotnictví Petra Arenbergera

Zeman bude jmenovat nového ministra o půl hodiny dříve. „V 11:30 proběhne na Pražském hradě jmenovací akt,“ sdělil na dotaz iDNES.cz mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

V 10:30 by měl před novináři vystoupit Blatný. Jeho ministerstvo oficiálně uvedlo, že zhodnotí, jak dopadly z epidemiologického hlediska Velikonoce a jaká je současná situace.

Arenbergerova spolupráce s ANO premiéra Andreje Babiše byla už patrná z toho, že se za toto hnutí stal členem Rady Českého rozhlasu, v níž je od května 2018. Nyní ji musí ze zákona opustit.

Arenberger již v minulosti dal najevo ochotu se funkce ujmout. Stejně jako najít cestu k očkování ruskou vakcínou Sputnik V. „Ambici být ministrem nezbytně nutně nemám, ale kdyby bylo potřeba, tak mě znáte, že já rád pomáhám všem,“ řekl v březnu serveru Novinky.cz.

V pořadu K věci CNN Prima News pak potvrdil, že „pokud by bylo potřeba, abych tam nějakým způsobem pomohl – a teď nemyslím jenom jako ministr – jsem samozřejmě připravený pomoci v jakékoliv formě“.

Jedním z důvodů, proč odvolání Jana Blatného požadoval také prezident Miloš Zeman, byl jeho odmítavý postoj k ruské vakcíně Sputnik V proti covidu-19. „Dvěma největšími překážkami (pro registraci Sputniku V v Česku) jsou ministr zdravotnictví Blatný a také ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv,“ uvedl prezident v rozhovoru pro Parlamentní listy.

Arenberger však má na vakcínu jiný názor než Blatný: „Vím o řadě pacientů, kteří na Sputnik čekají. Rozumné řešení vidím v tom, že by se udělala rozsáhlá klinická studie na větším počtu pacientů, kdy obě strany vědí, že jdou do experimentálního preparátu, kterému nějaké to razítko chybí, a vstupují do toho dobrovolně,“ vysvětloval před časem Novinkám.

Plaga opět unikl pádu

V úterý se živě spekulovalo i o odchodu ministra školství Roberta Plagy. Nakonec však za něho Babiš patrně nenašel vhodného náhradníka. „Nemáme informace o tom, že by na postu ministra školství mělo dojít ke změně,“ sdělila na dotaz iDNES.cz mluvčí Plagova resortu Aneta Lednová.

Premiér má s Plagou spory již z období před pandemií. Odvolat z vlády ho chtěl už před dvěma lety. A další spory přišly kvůli epidemii. Babišovi totiž vadilo třeba to, že maturanti a další studenti získávají informace z instagramového účtu poslance Dominika Feriho. „Přišli za mnou mí kolegové a mluvili o tom, jak dcera paní ředitelky úřadu sleduje váš Instagram. A já jsem řekl, proč to nedělá ten Plaga,“ řekl třeba v říjnu v Poslanecké sněmovně Ferimu Babiš.

Další kritika přišla tento víkend. Premiér uvedl, že nechápe, proč se do škol a školek vrátí jen část dětí. Nelíbí se mu také návrh, aby se do škol vracely děti podle epidemické situace v okresech.

Školské organizace si ale Plagu chválí. To vyšlo najevo třeba právě před dvěma lety. Tehdy se v reakci na řeči o odvolání zastalo Plagy třeba předsednictvo Rady vysokých škol, které uvedlo, že se za jeho působení řada věcí ve školství zlepšila.