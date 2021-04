Pacienti s covidem přicházejí do nemocnice pozdě, upozorňují zdravotníci

Epidemie koronaviru v Moravskoslezském kraji v posledních dnech mírně zpomalila, na covidových jednotkách nemocnic to však zatím není znát. Nemocní leží na pokojích i po pěti. Problémem je, že často do nemocnice přijdou bez předchozí léčby, až když nemohou dýchat. Podle zdravotníků je to pozdě.