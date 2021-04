ČSSD si zvolí nového šéfa. Petříček chce vyloučit budoucí spolupráci s ANO

„Jsem si vědom jen jedné chyby. Podcenil, respektive nedocenil jsem ten fakt, že když se strana rozhodla v referendu o vstupu do vlády, tak jsem předpokládal, že to většina strany nebo lidé, kteří měli jiný názor, budou akceptovat. Nestalo se. A strana celou dobu, kdy byla ve vládě, trávila diskusí, jestli má ve vládě zůstat či nikoli,“ hájí Hamáček naopak to, že ČSSD vstoupila do vlády Andreje Babiše tolerované komunisty.



Podle třetí kandidátky na předsedkyni Valachové je ČSSD fyzicky ve vládě, ale nevládne. „ANO vytváří účelové koalice někdy s ODS a komunisty, jindy s komunisty a SPD, ale náš vliv na dění ve vládě je poslední rok, nebo spíše od loňského léta, velmi malý,“ řekla před sjezdem Valachová.

Přímo na sjezdu může být nominován i někdo další. Starosta brněnské městské části Líšeň Břetislav Štefan, jehož jihomoravská krajská organizace nominovala na šéfa strany, se těsně před sjezdem rozhodl, že podpoří Petříčka a kandiduje na prvního místopředsedu strany.

To, jak se sociální demokracie postaví ke spolupráci s ANO, zajímá Zelené, s nimiž sociální demokraté jednají o možné předvolební spolupráci. Podle usnesení jejich sjezdu je podmínkou spolupráce „odmítnutí spolupráce s Andrejem Babišem a hnutím ANO, a dalšími nedemokratickými a populistickými stranami jako KSČM nebo SPD“ .

Dvoudenní sjezd ČSSD se koná poprvé online formou videokonference. Zúčastnit se ho má 279 delegátů. Volba celého vedení je na programu již v pátek. Nominace do nejužšího vedení má i zbytek nynější sestavy, tedy statutární místopředseda Roman Onderka a místopředsedové Jana Maláčová, Michal Šmarda a Ondřej Veselý. V sobotu bude strana diskutovat program.