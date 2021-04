Blatný končí, náhradník je vstřícnější ke Sputniku V. Odejde i Plaga

Po Blatném má nastoupit ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger, který na rozdíl od svého brněnského předchůdce „sympatizuje“ s ruskou vakcínou Sputnik V. Zatímco Blatný byl připraven přípravek uznat jen poté, co tak učiní i evropská léková agentura EMA, Arenberger v minulosti naznačil, že by šlo udělit očkovací látce výjimky pro podávání na experimentální úrovni.

Kvůli Blatného postoji požadoval už před několika týdny prezident Miloš Zeman jeho odvolání.

Arenberger v tomto ohledu zastává trochu jiný názor. „Vím o řadě pacientů, kteří na Sputnik čekají. Rozumné řešení vidím v tom, že by se udělala rozsáhlá klinická studie na větším počtu pacientů, kdy obě strany vědí, že jdou do experimentálního preparátu, kterému nějaké to razítko chybí, a vstupují do toho dobrovolně,“ vysvětloval před časem Novinkám.



Kdo nahradí Plagu, není ještě úplně jasné. Podle zdroje redakce iDNES.cz premiér uvažoval o tom, že by vládu nad ministerstvem školství převzal poslanec za hnutí ANO a rektor Vysokého učení technického v Brně z let 2006 až 2014 Karel Rais, nebo poslanec za hnutí ANO Patrik Nacher.



Nacher se všakk ničemu nechtěl vyjadřovat. „Teď jsem si to také přečetl, protože mi to poslalo asi 180 lidí. Vůbec se k tomu nebudu vyjadřovat. Když jsem říkal, že se k ničemu nebudu vyjadřovat tak vám to nebudu říkat. Omlouvám se. Časem mě třeba pochopíte,“ řekl.

Redakce iDNES.cz se obrátila také na Blatného a Plagu, telefon ovšem oba zmínění politici nebrali. Vyjádření premiéra Andreje Babiše redakce shání.

Vytýkací dopisy a Sputnik

O konci šéfa zdravotnictví se spekuluje již delší dobu. V poslední době se také stal terčem kritiky ze strany premiéra. Začátkem března Babiš ministrovi poslal již nejméně čtvrtý vytýkací dopis za zhruba dva týdny. V tom posledním Blatnému vytkl přísné podmínky pro podávání experimentálního léku na nemoc covid-19 bamlanivimab.

Ještě na konci března Blatný uvedl, že se svým koncem nepočítá. „Svou práci dělám tak nejlépe, jak umím. Rozhodně to není tak, že bych počítal s tím, že tady za týden, nebo za dva nebudu,“ uvedl. „Nepočítám s tím, že někam odcházím,“ prohlásil.



V posledních týdnech vyšlo najevo, že nabídku na post ministra zdravotnictví dostal hlavní epidemiolog IKEMu Petr Smejkal. Nabídku však odmítl, vládě nyní radí prostřednictvím odborné skupiny.



Spory s Plagou

S Plagou má Babiš již dlouhodobé spory. Co se týče šéfa resortu školství Babiš ho chtěl vyhodit z vlády už před dvěma lety. Když se informace dostaly ven, Plagy se zastali odborníci z oblasti školství. Předsednictvo Rady vysokých škol vyjádřilo znepokojení nad informacemi o konci ministra a uvedlo, že se za Plagy řada věcí zlepšila.



Plaga svůj post tehdy ustál. Z premiérova okolí ale dlouhodobě zaznívá, že mu Plaga „leze na nervy“. Babišovi momentálně nejvíc vadí, že během koronavirové krize údajně Plaga nebyl pro učitele ani rodiče oporou. Vyčetl mu také, že komunikuje s médii místo s premiérem.

Premiér nedávno na účet ministra školství také uvedl, že nechápe, proč se do škol a školek vrátí jen část dětí. Nelíbí se mu také návrh, aby se do škol vracely děti podle epidemické situace v okresech. Podle plánu, který ve čtvrtek představil ministr školství Robert Plaga, by se od 12. dubna měly vrátit děti z prvního stupně základních škol a do školek by se měli vrátit předškoláci.