Dostal jsem nabídku být ministrem zdravotnictví, odmítl jsem, řekl Smejkal

„Já se necítím být sám velkým odborníkem, rád si nechám poradit, a proto jsem dal dohromady tuhle skupinu,“ řekl Smejkal. V poradním orgánu vedle něj zasedá sociolog Martin Buchtík, imunolog Zdeněk Hel, ekonom Štěpán Jurajda či ústavní právník Jan Kysela.

„Jestli jsem měl schopnost dát tyhle lidi dohromady, tak je to pro mě daleko užitečnější role, než se stát ministrem a tápat v tom,“ podotkl. „Rovnou jsem řekl, že bych to ani nezvažoval,“ dodal k nabídce na ministerský post.



Ministr zdravotnictví Jan Blatný se po čtvrtečním jednání vlády nechtěl k této věci vyjadřovat. „Přišel jsem do úřadu dělat práci odbornou, budu ji dělat, dokud k tomu budu mít mandát, a nevidím důvod se teď bavit o dalších spekulacích,“ řekl novinářům.

Odvolání Blatného požadoval minulý týden v rozhovoru pro Parlamentní listy prezident Miloš Zeman. Důvodem je postoj Blatného k ruské vakcíně Sputnik V proti covidu-19. Blatný trvá na tom, že ruská látka musí mít před využitím v Česku souhlas Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA).

Zeman také uvedl, že premiér Andrej Babiš udělal chybu, když mu navrhl do funkce ministra zdravotnictví nekompetentního člověka. Blatný podle Zemana není epidemiolog a nemá manažerské zkušenosti. Zeman pohrozil, že pokud by se Babiš rozhodl Blatného ve funkci ponechat, nepřispělo by to ke zlepšení jejich přátelských vztahů.

Smejkalova Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) bude svá doporučení pro ministerstvo zveřejňovat také na webu. Postupně na něj plánuje dát dokumenty pro fungování škol, testování a trasování či pro uvolňování protiepidemických opatření.

Doporučení skupiny mají být apolitická, podložená zkušenostmi z jiných zemí, odbornou literaturou a doporučeními mezinárodních institucí. Za nejurgentnější a nejzásadnější kroky pro úspěšný boj s pandemií považují členové MeSES navýšení kapacity očkování, testování a trasování. Nutné je podle nich také omezit riziko šíření nových mutací a zajistit jejich kvalitnější diagnostiku.