Lidé s kódem od specialisty se budou moci hlásit k očkování přednostně

Vybraní chroničtí pacienti se budou moct nechat přednostně očkovat proti covidu. Pomocí kódu od ambulantního specialisty se budou sami hlásit do očkovacího centra. Seznam diagnóz, se kterými budou mít lidé přednost, podle šéfa Sdružení ambulantních specialistů Zorjana Jojka zatím hotový není. Očekává, že kódy by lékaři mohli začít pacientům předávat do konce března.