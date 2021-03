Vládě radí nová vědecká skupina. Je pod Blatným, jinak by on rezignoval

Doporučení mezioborové skupiny mají být apolitická, podložená zkušenostmi z jiných zemí, odbornou literaturou a doporučeními mezinárodních institucí. „Obdobné skupiny úspěšně fungují v jiných zemích, například ve Velké Británii SAGE nebo Švýcarsku Swiss National COVID-19 Science Task Force,“ uvedl vedoucí skupiny Smejkal.

Skupina má 12 členů, které navrhuje její vedoucí a schvaluje ministr zdravotnictví. Kromě epidemiologa Smejkala v ní zasedá sociolog Martin Buchtík, imunolog Zdeněk Hel, ekonom Štěpán Jurajda či ústavní právník Jan Kysela.

Od začátku března se spekulovalo, zda bude skupina spadat pod ministerstvo zdravotnictví či Radu vlády pro zdravotní rizika. Ministr zdravotnictví Jan Blatný pohrozil rezignací, pokud by pod Úřadem vlády vzniklo „paralelní ministerstvo“. Po domluvě se Smejkalem nakonec tedy skupina vznikla pod resortem zdravotnictví.

„Je to standardní model používaný například v Izraeli. Napojením na Radu vlády pro zdravotní rizika jsem já svým členstvím v obou skupinách,“ vysvětlil pro iDNES.cz Smejkal.



Svá doporučení pro ministerstvo zdravotnictví bude skupina zveřejňovat také na webu www.meses.cz. Postupně na něj plánuje dát dokumenty pro fungování škol, testování a trasování či pro uvolňování protiepidemických opatření.

Za nejurgentnější a nejzásadnější kroky pro úspěšný boj s pandemií považují členové Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES) zvýšení kapacity očkování, testování a trasování. Nutné je podle nich také omezit riziko šíření nových mutací a zajistit jejich kvalitnější diagnostiku.

Jedním z doporučení skupiny je prodloužit intervaly mezi dvěma dávkami očkovacích látek, jak to minulý týden doporučila Česká vakcinologická společnosti. „Jedna dávka vakcíny prokazatelně snižuje riziko závažného průběhu, hospitalizace a úmrtí. Cílem prodloužení intervalu mezi dávkami je zabránit zbytečným úmrtím a ulevit přetíženému zdravotnímu systému,“ uvádí skupina.

Za zásadní MeSES považuje zabránit šíření jihoafrické a brazilské mutace nového koronaviru v Česku. Cestující ze zemí s vysokým rozšířením těchto variant by měli po příjezdu do ČR podstoupit povinnou 14denní karanténu v zařízeních hotelového typu. Výjimku by měli už naočkovaní cestující nebo lidé, kteří nemoc covid-19 prodělali v posledních třech měsících.

Dále je podle mezioborové skupiny potřeba u PCR testování podpořit rozšíření diferenciální diagnostiky umožňující odhalit agresivnější mutace viru. Toho by se dalo dosáhnout zvýšením úhrady za PCR testy, které tuto diagnostiku umožňují, a poklesem úhrady za ostatní testy, navrhuje MeSES.

Seznam členů Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES): Petr Smejkal - vedoucí MeSES, lékař a hlavní epidemiolog v institutu IKEM

Martin Buchtík - sociolog, ředitel ústavu STEM Daniel Dražan - praktický lékař pro děti a dorost, člen výboru České vakcinologické společnosti František Duška - proděkan 3. lékařské fakulty UK, přednosta Kliniky anesteziologie a resuscitace, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Dagmar Dzúrová - profesorka demografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Zdeněk Hel - imunolog z Alabamské univerzity (USA) Štěpán Jurajda - profesor ekonomie, člen vědeckého pracoviště CERGE-EI a Národní ekonomické rady vlády (NERV) Jan Kulveit - výzkumník z Oxfordské univerzity Jan Kysela - vedoucí katedry politologie a sociologie Právnické fakulty Univerzity Karlovy René Levínský - výzkumník, CERGE- EI, ředitel Centra pro modelovaní biologických a společenských procesů Rastislav Maďar - epidemiolog, děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Ruth Tachezy - viroložka, vedoucí Katedry genetiky a mikrobiologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Zdroj: www.mesec.cz