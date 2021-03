Rozvolnění maximálně za obec, nic většího bych nepovoloval, říká Smejkal

„Patřím k těm, kteří by žádné velké rozvolňování nedělali. Opravdu bych počkal až do Velikonoc. Pokud se budeme bavit o něčem po 21. březnu, tak je to třeba úprava těch hranic, kdy člověk v obci nemůže jít do lesa za její hranicí, věci které dost znepříjemňují lidem život a nemůžou jít kvůli tomu třeba do přírody, ale to je tak všechno,“ řekl hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal v Událostech v České televizi.

Podle Smejkala se musí vydržet do Velikonoc, až čísla denních záchytů nově nakažených srazíme k jednotkám tisíc. Smejkal také nechtěl rozdávat velké naděje, kdy by se mohlo začít rozvolňovat.

„Není to o nabízení naděje. Faktem je, že pokud budeme rozvolňovat více brzy, tak se nám to vrátí desetinásobně zpátky. Já bych žádné naděje jako velké prostě ne nesliboval,“ dodal k rozvolňování.

Po 21. březnu maximálně za hranice obce

Smejkal několikrát zopakoval, že úpravy jsou podle něj možné v pohybu mimo obec, aby mohli lidé chodit do přírody. Jde ale o jednotlivosti. Jinak by chtěl, abychom vydrželi s opatřeními a jejich dodržováním do Velikonoc, protože to není tak daleko.

„Mezitím bychom do svátků připravili masivní testování, které stále není dostatečné. I ve firmách se testuje antigenem pouze jednou týdně, to prostě nestačí, testovat by měly minimálně dvakrát týdně,“ vyjmenoval Smejkal, který se zmínil i o přípravě trasování. Hygieny trasují celý rok, ale nejsou schopné vytrasovat všechny.

„Ve chvíli, kdy srazíme ten počet na minimum, bychom přitom rozvolnění už mohli všechny ty pozitivní identifikovat a vytrasovat. Tím bychom marginalizovali virus a omezili jeho šíření. Už jsme snahy o rozvolňování zažili několikrát a zase všechno rozvolňovat, jakmile se nám čísla zlepší, to by opravdu nebylo dobré a opakovali bychom ty samé chyby,“ dodal.

První děti do škol, obchody až pak

Návrat do škol mají podle ministra školství Roberta Plagy rozhodovat epidemiologové. Školy jsou také uzavřené z rozhodnutí ministerstva zdravotnictví. Podle Smejkala je ale i teď těžké odhadovat, kdy se otevřou.

„Kdy to bude, říct neumím, ale školy nás trápí nejvíce. Každý den bez škol se projevuje na dětech velkým způsobem a já bych byl pro to, aby školy byly ty první otevřené, když budeme rozvolňovat. Aby rozvolnily dříve než třeba obchody nebo fotbalové zápasy a podobně,“ řekl epidemiolog z IKEM Petr Smejkal.

Na verdikty se má tedy počkat ještě několik dní, jestli jsou trendy v počtu nakažených opravdu pozitivní a vydrží. Křivka nakažených začíná klesat, ale stále stoupají hospitalizace. „To není nic překvapivého, ale s rozvolňováním bychom měli ještě počkat,“ doplnil.

Pro Radiožurnál také uvedl, že v červnu se můžeme celkově dostat až ke 40 tisícům mrtvých. „Pokud se nic radikálně nezmění, což už nyní neovlivníme, bude to realita,“ dodal epidemiolog.