Na Blatného se valí kritika. Chyby mu vytýkají premiér i krajské hygieny

Dopis premiéra Andreje Babiše, na který upozornil server Seznam Zprávy, se týká testů pro školy. Už první nákup 3,6 milionu testů, které zajistilo ministerstvo vnitra, sklidil kritiku. Vláda proto následně rozhodla, že druhý nákup pěti milionů testů půjde přes Státní správu hmotných rezerv.

Ministerstvo zdravotnictví tento týden podle serveru iROZHLAS.cz uvedlo, že státní rezervy musí pro nákup milionů antigenních testů do škol zajistit atest jejich citlivosti. Taková je podmínka pro nákup čtyř milionů testů. Tendr na zbylý jeden milion testů mají státní hmotné rezervy udělat podle specifikace ze staré zakázky. Tuto skutečnost Babiš kritizoval už ve středu. Ministerstvo zdravotnictví se podle něj rozhodlo udělat ze správy rezerv „zkušební laboratoř“.

„Tento přístup považuji za zcela alibistický, který vlastně nepřispěl k tomu, aby SSHR mohla efektivně a rychle nakoupit antigenní testy podle požadavků vlády, a navíc nerozumím tomu, proč v každém jednotlivém případě jedná ministerstvo zdravotnictví rozdílně,“ nešetřil premiér kritikou v dopise, který zaslal Blatnému v úterý.

„Jeví se mi, že ministerstvo zdravotnictví pod vaším vedením rezignovalo na řádný výkon funkce tohoto resortu,“ píše podle serveru premiér Blatnému. Předseda vlády Andrej Babiš navíc uvedl, že předpokládá, že citlivost testů ministerstvo posuzuje již ve chvíli, kdy udává výjimky pro antigenní testy určené k samotestování.

Na svém požadavku si však Blatný trvá i přes kritiku premiéra. „Ministerstvo zdravotnictví definovalo technickou specifikaci pro případný nákup antigenních testů do škol a zároveň doporučuje provést nezávislé prověření parametrů testů vybraných zadavatelem jako nejvýhodnější nabídky při splnění podmínek soutěže formou studie analytické citlivosti a limitu detekce těchto testů,“ napsala Seznam Zprávám mluvčí resortu Barbora Peterová.



Testy pro školy se řešily i na čtvrteční vládě. Podle předsedy Správy státních hmotných rezerv Pavla Švagra má nyní seznam možných testů v tendru zúžit ministerstvo zdravotnictví. „Nyní je úkolem ministerstva zdravotnictví vybrat testovací sady od konkrétních výrobců, které jsou vhodné pro školáky. Jakmile tento seznam dostaneme, obrátíme se na jejich distributory s poptávkou o co nejrychlejší dodání. Celkem půjde o pět milionů kusů těchto samotestů,“ řekl v pátek Švagr.

Kritika i od hygien

Šéf zdravotnictví dostal dopis také od hygien. Devět ředitelů krajských hygien se v něm postavilo za bývalou hlavní hygieničku Jarmilu Rážovou. V dopise zaslaném před několika dny Blatnému kritizují, že nikdo ani jim nevysvětlil, proč Rážová skončila.

Rážovou ministr zdravotnictví Jan Blatný odvolal k 14. březnu 2021. Nahradila ji dosavadní ředitelka moravskoslezské krajské hygienické stanice Pavla Svrčinová. Ta je pověřena zastupováním hlavního hygienika, a to do doby jmenování nového hlavního hygienika.



Blatný na otázku k důvodu odvolání Rážové už dříve odpověděl, že jde o jeho rozhodnutí. Důvod ale neuvedl. „Je to něco, co se nějakým způsobem děje,“ komentoval pouze. Následně vyloučil, že by šlo o osobní antipatie. „Paní doktorka byla u boje proti covidu od začátku. Nasazení je obrovské a je přirozené, že po určité době může mít člověk právo se nadechnout,“ dodal.

Server iDNES.cz již dříve uvedl, že hygieny neznají důvod konce Rážové, na dopis ředitelů hygien v pátek upozornily SeznamZprávy.

„Nemůžeme tedy souhlasit s tím, že činnost hlavní hygieničky byla nedostatečná; není to pravda a nejsou pro to podle našeho názoru žádná relevantní data. Dosud není hygienické obci ani znám zákonný důvod, na základě kterého by měla být hlavní hygienička vládou odvolána,“ stojí v dopisu, který podepsali například pražská ředitelka Zdeňka Jágrová, jihomoravský ředitel David Křivánek, Lenka Petráková z Karlovarského kraje či šéf plzeňské hygieny Michal Bartoš.

Šéfové hygien se odkazují také na služební zákon, podle kterého musí být odvolání odůvodněné. „Je smutné, že namísto uznání odbornosti a množství odvedené práce, které bylo v případě hlavní hygieničky v loňském roce skutečně enormní, je nyní z našeho pohledu opět pošlapán zákon o státní službě v očekávání lepších zítřků, které mohou jen stěží rychle nastat. Jsme přesvědčeni, že není správné, aby bylo se státními úředníky, kterými hygienici jsou, takto zacházeno,“ píší.



Zmiňují také to, že nebylo jejich chybou, že neměli potřebné vybavení. Zároveň také přiznávají, že ne vždy stíhali obvolat všechny nakažené.

Myní není jasné další směřování odvolané Rážové. Podle služebního zákona nyní bude brát půl roku 80 procent platu, dokud se pro ni nenajde nové místo například na ministerstvu. Pokud se pro Rážovou nové uplatnění nenajde, ze státní služeb bude muset odejít. Obdobná situace byla v loňském roce s odvolanou hlavní hygieničkou Evou Gottvaldovou.