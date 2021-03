Pracovala, i když jí nebylo dobře. Rážová končí, důvod neznají ani hygieny

Vláda na samém počátku šíření koronaviru v České republice v březnu 2020 odvolala tehdejší hlavní hygieničku Evu Gottvaldovou. „Podle nás paní hlavní hygienička nezvládla svoji práci a svoji pozici,“ řekl k tomu premiér Andrej Babiš.

Řízením úřadu byla místo Gottvaldové pověřena tehdejší ředitelka středočeské hygienické stanice Jarmila Rážová. Tu vláda do funkce definitivně jmenovala v červnu. Je tomu tedy rok, co Rážová tuto funkci poprvé převzala.



Likvidace pandemie není úkol pro jednoho

Redakce iDNES.cz se obrátila na krajské hygienické stanice s žádostí o vyjádření, jak moc byly spokojeny s prací Rážové. Většina z nich se odmítla vyjádřit. Ty, které však odpověděly, práci Rážové ocenily.

Její působení hodnotí kladně například ředitelka krajské hygienické stanice Ústeckého kraje Lenka Šimůnková. „Všechny její kroky byly správné,“ uvedla pro iDNES.cz.

„Je to tak, že jsme měli každý týden videoporadu, ředitelé KHS s hlavní hygieničkou a centrálním řídícím týmem, s ministrem Adamem nebo Prymulou. S Blatným jen dvakrát. Kromě nás měli porady ředitelé protiepidemických odborů s odborem ochrany veřejného zdraví na MZ. Tam jsme si říkali co je dobře, co je špatně, co by se mělo udělat. Ne vždy byl výsledek podle nás ředitelů krajských hygienických stanic. To se týkalo například rozvolňování o prázdninách nebo před Vánoci, ale za to asi hlavní hygienička nemohla. Pracovala z domova, i když byla nemocná a bylo vidět, že jí opravdu není dobře,“ popsala Šimůnková a připomněla tak skutečnost, že sama Rážová se loni v září nakazila koronavirem.

„Likvidace pandemie není úkolem jednoho člověka. Není to ani na jeden tým, i kdyby byl složený ze samých Einsteinů a Supermanů. Je to úkol pro celou společnost,“ dodala Šimůnková.

„Během doby působení Jarmily Rážové ve funkci hlavní hygieničky jsme se z její strany nesetkali s nedostatky ani v odborné, ani v organizačně technické oblasti,“ popsal Jiří Kos, ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví hygienické stanice na Vysočině.

Největší hendikep? Byla slušná!

Rážová si vedla dobře i podle ředitele KHS Plzeň Michala Bartoše. „Působení paní doktorky Rážové hodnotím veskrze pozitivně. Všechny hlavní hygieniky před ní strčí do kapsy. Její přínos spočíval především v tom, že výrazným způsobem posunula společně s centrálním řídícím týmem postupy při trasování a digitalizaci tohoto procesu. Nezapomínala ani na činnosti poradních sborů jednotlivých oborů hygieny,“ popsal a zároveň vyzdvihl její pravidelné metodické porady Bartoš.

„Podařilo se jí také zajistit opakované navýšení finančních prostředků pro KHS, což je zatím neopakovatelný úspěch,“ uvedl. „Vždy jednala tak, aby do té doby zcela opomíjená hygienická služba měla alespoň minimální adekvátní personální finanční prostředky,“ dodal ředitel plzeňské hygienické stanice Bartoš.

Podle něj největší nevýhodou a hendikepem Rážové bylo, že byla „slušná a vždy trvala na dodržování zákonných postupů“. Nová hlavní hygienička bude mít těžkou pozici. „Nebude lehké udržet Rážovou nastolený trend komunikace, to vše za zcela nestandardní společenské situace a podle mého názoru i katastrofální personální situace na ministerstvu zdravotnictví, které jako celek nefunguje. S ohledem na to, že jsem tam dříve téměř čtyři roky působil, a to s celkem čtyřmi ministry a ve vysokých funkcích, si takové hodnocení mohu dovolit,“ doplnil Bartoš.

Rážová na ministerstvu zdravotnictví působila nejdéle pod vedením bývalého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. I ten na ni vzpomíná v dobrém. „Paní Rážové si vážím a oceňuji práci, kterou odvedla v této složité době pandemie. Jsem přesvědčen, že řešení koronaviru dala maximum. Nastoupila do funkce v době, kdy se u nás pandemie již rozjížděla a neměla tedy prostor pro jiné systémové kroky,“ popsal exministr.

Nová hlavní hygienička by se podle něj měla zaměřit nejen na řešení covidu, ale také na posilování a rozvoj hygienické služby tak, aby se z ní stala moderní a akceschopná instituce. Redakce iDNES.cz oslovila i bývalého ministra Romana Prymulu, který s Rážovou také pracoval, ten na dotazy do vydání článku bohužel neodpověděl.

Koronavirus i SMS pro celé Česko

Na ministerstvu zdravotnictví Jarmila Rážová převzala od Romana Prymuly projekt tzv. chytré karantény. Je například podepsána pod většinou smluv, vydávala také metodické pokyny, které se týkaly délky karantény či izolace. Do médií se dostala také v souvislosti s SMS, kterou v říjnu rozesílali tuzemští mobilní operátoři svým zákazníkům s chytrými telefonu výzvu ministerstva zdravotnictví k instalaci aplikace eRouška.

„Sdělení MZČR: Prosíme nainstalujte si na svůj chytrý telefon aplikaci eRouška. Jak funguje a link na instalaci, najdete na www.erouska.cz. Aplikace Vás může upozornit na setkání s COVID nakaženým. Děkuji. Jarmila Rážová, hlavní hygienička ČR,“ stálo v zaslané SMS. Cílem bylo rozšířit počty lidí s touto aplikací.

Výzva nakonec zafungovala. Skoro 200 tisíc jich přibylo během několika hodin po rozeslání hromadné SMS. Aplikaci si do začátku března stálo něco přes jeden a půl milionů lidí. Původně bylo v plánu, že aplikaci využijí i hygienické stanice. Tak se ale doposud neděje.

Začátkem loňského září Rážová společně s Vojtěchem představila novou aplikaci eRouška 2.0. Krátce poté se u ní prokázal pozitivní výsledek testu na koronavirus. Kvůli kontaktu s ní šlo do karantény hned několik desítek lidí. Mezi nimi byl například i sám ministr zdravotnictví Vojtěch či několik novinářů. V kontaktu s Rážovou byl i premiér Andrej Babiš, ten ovšem do karantény nešel.



Babiš dostal výjimku i podruhé, když onemocněl covidem-19 vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha. Někteří blízcí spolupracovníci premiéra byli v karanténě, premiér do ní ale nenastoupil, protože byl naočkován dvěma dávkami vakcíny. Metodický pokyn hlavní hygieničky z konce ledna ovšem mluvil o tom, že do karantény musí i očkovaní.



„Jsem očkovaný a mám všude respirátor. Jdu na toaletu a mám respirátor. Paní Rážová tvrdí, že nemám jít do karantény, tak ať si to tam ujasní. To není náš problém,“ řekl tehdy pro iDNES.cz Babiš.



V souvislosti s očkováním Rážová začátkem letošního ledna uvedla, že ti, kteří budou mít vakcínu, mohou mít určité výhody. „Například v tom, že bych mohla jít na koncert či kulturní akci, zejména takovou, kde se shromažďuje větší počet lidí. Ale pořád je to teorie, je to jedna z možností, jak využít covidpas,“ uvedla v rozhovoru pro MF DNES.



Hlavní hygienička Svrčinová

Rážovou ministr zdravotnictví Jan Blatný odvolal k 14. březnu 2021. Nahradí ji dosavadní ředitelka moravskoslezské krajské hygienické stanice Pavla Svrčinová. Ta zatím bude pověřena zastupováním hlavního hygienika, a to do doby jmenování nového hlavního hygienika.

Blatný na otázku k důvodu odvolání Rážové už dříve odpověděl, že jde o jeho rozhodnutí. Důvod ale neuvedl. Následně vyloučil, že by šlo o osobní antipatie. „Paní doktorka byla u boje proti covidu od začátku. Nasazení je obrovské a je přirozené, že po určité době může mít člověk právo se nadechnout,“ dodal.

Svrčinová v rozhovoru pro Seznam Zprávy řekla, že ji Blatný k důvodu odchodu Rážové řekl, „že jeví známky únavy a má strach o její zdravotní stav“. Argument, že Rážová je unavená, podle ní používal i premiér, který ji přemlouval, aby funkci přijala. Zda stojí za koncem Rážové opravdu únava, není jasné. A není to jasné ani krajským hygienickým stanicím. Ani ty totiž nedostaly informace o tom, proč Rážová končí.

„Co považuji za neomluvitelné, je skutečnost, že jsme se jako ředitelé KHS ani nedozvěděli důvod jejího odchodu,“ uvedl Bartoš.

S prací některých vysokých úředníků ministerstva zdravotnictví v době sílící epidemie koronaviru vyjádřil v minulých dnech nespokojenost i premiér Andrej Babiš. „Kde je hlavní hygienička?“ řekl premiér před časem v CNN Prima News.