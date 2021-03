Hrozí nám katastrofa, varují zoologické zahrady a apelují na Babiše

Ředitelé zoologických zahrad z celé republiky se společně obrátili na Andreje Babiše prostřednictvím otevřeného dopisu. Zoologické zahrady už jsou kvůli pandemii několik měsíců zavřené a jejich finanční ztráty jsou mnohamilionové. Pomoc státu je podle ředitelů nezbytná.



„Nevidím světlo na konci tunelu. Už od dubna nebudeme mít řešení,“ uvedl ředitel Zoo Liberec David Nejedlo. Nejkrizovější scénář, jak by se ztráty dotkly počtu zvířat, zatím nemá. „Vypadá to, že však budeme muset omezit transporty zvířat mezi zahradami a podobně,“ dodal Nejedlo.



„Zatím jsme propouštět nemuseli. Ale když někdo odejde, už jeho místo neobsazujeme. Musíme se také obejít bez sezonních pracovníků,“ dodal ředitel, podle kterého byl už loňský rok kritický. „Řešili jsme to, jak se dalo,“ okomentoval.



Podle něj jsou letos oproti běžné sezoně v propadu už čtyři miliony, za celý loňský rok je to třináct milionů. Na zisku ze vstupného je přitom zoo na rozdíl od jiných příspěvkových organizací životně závislá, pokryje jí polovinu výdajů.

Zřizovatel, kterým je město Liberec, na její provoz přispěje letos stejnou částkou jako loni, to je necelými padesáti miliony. Náklady na provoz jsou ale dvojnásobné.

S tím souhlasí i ředitel největší tuzemské Zoo Praha Miroslav Bobek. „Propad příjmů Zoo Praha je zcela zásadní. Od začátku koronavirové krize do obvyklého termínu zahájení této hlavní sezony (27. března) to bude již přes 133 milionů korun. Zoo Praha za uvedené období chybí tři čtvrtě milionu návštěvníků a její ztráty jsou tak mnohem vyšší, než je tomu u jiných zoologických zahrad u nás. Adekvátní pomoc státu by byla opravdu velice potřebná,“ vypočítává.

Snažili se zprostředkovat návštěvu u zvířat alespoň prostřednictvím kamery „Krátce ze zoo“, přičemž s touto iniciativou právě oslavili rok a natočili přesně 1 130 videí.

Pomohlo by navýšení příspěvku

Podobná situace panuje i v dalších zahradách v republice. Unie českých a slovenských zoo tak na začátku tohoto týdne zaslala dopis premiérovi Andreji Babišovi se žádostí o pomoc.

„Nezastáváme názor, aby veškerou tíhu provozu zoo zajišťoval stát. Každá zoo se svým zřizovatelem hledá řešení stávající krize, pomáhá i veřejnost. Nicméně bez alespoň částečné pomoci státu není v silách zoologických zahrad provoz dále zvládnout,“ uvedl například ředitel Zoo Zlín Roman Horský.

Ředitelé proto varují, že situace je neudržitelná a chtějí s premiérem jednat o možných řešeních. „Možností státní podpory by bylo například navýšení příspěvku zoologickým zahradám, který poskytuje ministerstvo životního prostředí, o padesát až sedmdesát milionů,“ píše se v dopise.

Podle ředitelů by jim tato částka pomohla překlenout kritické období do druhé poloviny května, kdy lze očekávat rozvolnění opatření. Vedení zahrad upozorňuje, že momentálně může využívat pouze minimální podporu z anticovidových programů. Dosavadní jednání s ministerstvy financí, průmyslu a obchodu a životního prostředí zatím podle nich nepřinesla žádné konkrétní návrhy řešení.

„Stát během jednotlivých vln pandemie dokázal pomoct divadlům, sportovištím a dalším volnočasovým aktivitám, podpořil také cestovní ruch. Věříme, že dokáže pomoct i nám,“ apelují ředitelé v dopise.

Zoologické zahrady České republiky ročně navštíví sedm milionů lidí, provoz středně velké zahrady znamená pro státní rozpočet přínos kolem 250 milionů korun.