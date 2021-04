Babiš nechápe, proč se do škol vrací jen část dětí. Chce to probrat na vládě

Premiér Andrej Babiš nechápe, proč se do škol a školek vrátí jen část dětí. Nelíbí se mu také návrh, aby se do škol vracely děti podle epidemické situace v okresech. Podle plánu, který ve čtvrtek představil ministr školství Robert Plaga, by se od 12. dubna měly vrátit děti z prvního stupně základních škol a do školek by se měli vrátit předškoláci.