Blatný se ohradil vůči Babišovým výtkám. Nemyslím, že selhávám, řekl

Blatný reagoval na dotaz, který se týkal kritických dopisů, které mu v minulých týdnech adresoval premiér Andrej Babiš. Jeden z nich se týkal užívání nových léků proti covidu-19 a jejich zavádění v českém zdravotnictví. Na dopisy odpověděl a premiérovi to vysvětlil.

„Zažilo se slovo vytýkací dopis. Je to prostě dopis,“ reagoval Blatný. Nenechá se podle svých slov ovlivnit tím, co by si lidé přáli. K veškerým možným léčivům bude přistupovat s opatrností. „Na základě studií,“ řekl.

„Snažím se, abych postupoval na základě odbornosti, protože jsem jako odborník do vlády přišel. Svou práci dělám tak nejlépe, jak umím. Rozhodně to není tak, že bych počítal s tím, že tady za týden nebo za dva nebudu,“ uvedl. „Nepočítám s tím, že někam odcházím,“ prohlásil.

Blatný v diskuzním pořadu odmítl, že by v případě celozávodní dovolené o velikonočních svátcích ustoupil tlakům ministerstva průmyslu. Podle něj testování ve firmách funguje velmi dobře. Všechny nynější protikoronavirové restrikce by měly podle Blatného platit až do konce nouzového stavu. Ten je nyní vyhlášen do neděle 11. dubna.

„Předpoklad uvolňování škol od 12. dubna, který vidím jako nejbližší možný termín, a všechny ostatní kroky předpokládají, aby minimálně do té doby byla dodržována stejná opatření,“ řekl Blatný. Varoval, že v opačném případě by se mohla začít epidemická situace znovu zhoršovat.

Ekonom Tomáš Sedláček naopak uvedl, že je pro intenzivní lockdown, a to včetně průmyslu. „Je lepší, když je intenzivnější a hlubší, než to patlat,“ řekl. Podle epidemiologa Rastislava Maďara budeme moci do 19. dubna na datech rozpoznat, co se šířením covidu-19 udělaly velikonoční svátky.

Interval mezi antigenními testy

Blatný mimo jiné uvedl, že o zkrácení intervalu v antigenním testování zaměstnanců by měla vláda rozhodnout v pondělí. Na koronavirus by se mělo testovat jednou za pět dnů místo nynějších sedmi dnů.

„Počítám s tím, že se to stane, a věřím, že se to dá zavést naráz,“ uvedl Blatný. Zavedení povinnosti by bylo podle něj v řádu dnů, aby se firmy mohly připravit.

Přesný termín však nesdělil, neboť, jak ministr poznamenal, „by střílel od boku“. S častějším testováním zaměstnanců by mohly mít podle Blatného problém spíše větší firmy kvůli logistice.

Povinné testování zaměstnanců se zavádělo postupně. Společnosti nad 250 pracovníků měly dokončit už třetí kolo testů nejpozději v pátek, středně velké podniky s 50 až 249 zaměstnanci budou mít třetí testovací cyklus za sebou nejpozději v pondělí.

Firmy s 10 až 49 zaměstnanci měly mít za sebou v pátek první kolo testů. Testy nepotřebují lidé pracující z domova, očkovaní a ti, kteří v posledních 90 dnech prodělali nemoc covid-19.