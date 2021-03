Lockdown by mělo nahradit chytré testování a trasování, vyzývá Smejkal

„My na tu epidemii musíme útočit ze všech stran. To není jen o tom, že něco zavřeme, nebo otevřeme,“ popsal Smejkal. Uvedl, že se komunikace s ministerstvem zdravotnictví je nyní lepší, ale stále je co zlepšovat.



Podle něj by bylo nejhorší, kdyby se lidé příští týden rozjeli na pomlázky a začali se sdružovat. „Záleží na tom, jak dopadnou Velikonoce, mám z nich strach,“ řekl. Pozitivní podle něj je to, že některé provozy nepojedou ​v takové míře jako za normálního režimu. „Uzavření průmyslových podniků už není ve hře,“ doplnil.

Podle ředitele Centra očkování a cestovní medicíny Jiřího Berana opatření smysl nedávají. „Data ukazují, že kolem poloviny listopadu jsme zavedli PES a do konce roku umíralo 103 lidí na den, poté 150 a během lockdownu 184. Ani lockdown mi nedává smysl.“



Prezident České lékařské komory Milan Kubek uvedl, že kdyby se v Česku v březnu uzavřeli fabriky, mohly být nadcházející velikonoce klidnější.

„Kdybychom začátkem března na dva týdny zavřeli fabriky, měli bychom lepší Velikonoce,“ uvedl. Podle něho epidemii přibrzďujeme velmi pomalu. „Epidemie je jako nákladní auto,“ dodal Kubek.

Podle Martina Balíka, vedoucího lékaře KARIM Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, nyní není rozvolnění na místě. „Za obor klinické medicíny říkám, že máme priority, nepřetěžovat systém a dostat děti do škol,“ řekl s tím, že ke zlepšení by mohlo dojít v průběhu dubna.

Kormidelník by se neměl měnit

Debata se točila také kolem současného ministra zdravotnictví Jana Blatného. Smejkal znovu potvrdil, že dostal nabídku na jeho post na konci ledna.

Podle Balíka by se ministr zdravotnictví momentálně měnit neměl. „Je tady cesta, jak se ze všeho dostat, třeba doobjednat vakcíny a zabránit, jak se lidově říká, italskému scénáři. Měnit v této době posádku by byla chyba. Kormidelník by se neměl měnit.

Kritika na hlavu současného šéfa zdravotnictví padla ze strany Kubka. „Je to národní katastrofa a Blatný od začátku vše uchopil špatně. Uklidňoval lidi ve chvíli, kdy měl říkat, že je situace vážná,“ uvedl.

„Jiným zemím neumřelo tolik lidí a ekonomika je na tom lépe. Výměna ministra je politické rozhodnutí, ale Blatný neměl žádné předpoklady, není to politik, epidemiolog nebo manažer. Navíc nemá potřebné charizma,“ dodal.