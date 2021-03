Záchranáři dostanou odměny 120 tisíc, slíbil odborářům Babiš. Míří za Blatným

Za premiérem kvůli odměnám ve čtvrtek ráno dorazila předsedkyně odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková. Ta po schůzce s premiérem pro iDNES.cz sdělila, že vše vypadá být na dobré cestě.

„Pan premiér řekl, že si myslí, že 120 tisíc korun je adekvátní částka. Podle něj mají dostat stejně jako za první vlnu, zvlášť když nemají žádný příplatek,“ uvedla pro iDNES.cz odborářka Žitníková. Pojišťovny by je měly podle ní vyplatit do konce května, záchranáři by je proto našli v červnové výplatě.

„Souhlasím s tím, že by záchranáři měli dostat stejnou odměnu, jak jsme jim dali my jako vláda, i když oni nám nepatří. Samozřejmě vnímáme jejich záslužnou činnost a nasazení v první linii. Oni jsou vlastně pojízdné ARO, takže podporuji návrh paní Žitníkové. Pokud jsem dali stejně zdravotníkům, není důvod dávat záchranářům méně,“ dodal ve čtvrtek premiér Babiš pro iDNES.cz.

Vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného redakce iDNES.cz zjišťuje.

Odbory žádají pro záchranáře stejné odměny jako při první vlně. Nikoliv navrhovaných 75 tisíc, ale 120 tisíc korun. Obhajují si to tím, že záchranáři nedostávají příplatky. Ministr zdravotnictví Jan Blatný dříve uvedl, že vyšší odměna by byla vůči ostatním nefér. Odborům navrhoval, aby odměny doplatily například kraje. Jenže, jak iDNES.cz tento týden informoval, kraje na to nemají v pokladně peníze.



Ministerstvo zdravotnictví @ZdravkoOnline Jan Blatný: Trvám na tom, aby všichni zdravotníci dostali stejné odměny, a to včetně záchranek, tedy 75 tisíc. Navýšení odměn jedné skupiny oproti jiné je nefér. Vážím si práce všech zdravotníků, a proto chci odměnit všechny stejně. Odměn se dočkají nejpozději v květnové výplatě. oblíbit odpovědět

Ministr zdravotnictví Jan Blatný v minulém týdnu na Twitteru uvedl, že trvá na tom, aby všichni zdravotníci dostali stejné odměny, a to včetně záchranek, tedy 75 tisíc. „Navýšení odměn jedné skupiny oproti jiné je nefér. Vážím si práce všech zdravotníků, a proto chci odměnit všechny stejně. Odměn se dočkají nejpozději v květnové výplatě,“ uvedl na sociální síti Blatný.