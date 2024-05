Počet nákupů online se zdvojnásobil, přišli mu na chuť i nejstarší, říkají data

Nejčastěji podle nich na internetu nakupují lidé od 25 do 34 let, je jich 88,2 procenta. Nejvíce naopak e-shopům přibyli zákazníci od 75 let. Zatímco v roce 2015 si na internetu objednávalo 1,1 procenta lidí v této věkové kategorii, loni jejich podíl vzrostl téměř desetkrát na 10,7 procenta.

Druhou skupinou, která na internetu nakupuje nejčastěji, jsou podle ČSÚ s podílem 83,9 procenta lidé mezi 35 a 44 lety. Následují osoby od 16 do 24 let, kterých je 82,4 procenta. Z hlediska pohlaví ženy nad muži nepatrně vedou, v uplynulém roce jich online nakupovalo 63,4 procenta, kdežto mužů 62,4 procenta. Vysokoškoláků pak podle ČSÚ na internetu objednává 90,7 procenta a osob s maturitou 82,2 procenta. V případě lidí s nižším stupněm vzdělání podíl činí 60,2 procenta.

Česko lepší než průměr

Z dat Eurostatu k lidem od 16 do 74 let podle ČSÚ vyplývá, že v Evropské unii (EU) na internetu v roce 2013 nakupovalo 33 procent z nich. O deset let později už to bylo 58 procent. Česká republika tak loni překonala unijní průměr, když online nakupovalo 69 procent lidí od 16 do 74 let, což ve srovnání s rokem 2013 představovalo nárůst o 48 procentních bodů. V žebříčku 27 států pak Česko zaujalo šesté místo. Nejvíce na internetu podle dat Eurostatu nakupují Nizozemci, je jich 84 procent. Následovaly Švédsko, Dánsko, Irsko a Lucembursko. Naopak nejmenší podíl lidí nakupujících online má Bulharsko, a to 27 procent.

Za zboží objednané online Češi letos v dubnu podle Asociace pro elektronickou komerci (APEK) utratili průměrně 4 700 korun, tedy téměř o pětinu více než v předchozím měsíci. Nárůst zaznamenaly také služby. Zatímco v březnu za ně lidé na internetu vydali asi 5 000 korun, v dubnu už to bylo zhruba 6100 korun, informovala APEK ČTK v tiskové zprávě. „S blížícím se časem letních dovolených očekáváme přitom v tomto směru ještě další posun, a to především v souvislosti s nákupem zájezdů, ubytování či jízdenek a letenek,“ uvedl výkonný ředitel Jan Vetyška.

Obrat e-shopů loni v Česku meziročně klesl o šest procent na 185 miliard korun. Snížil se i počet internetových obchodů, a to o 200 na 49 900, informovaly už dříve online vyhledávač Heureka.cz a Asociace pro elektronickou komerci. Obrat a počet e-shopů klesl druhý rok za sebou. Nejlepšího výsledků loni české e-shopy dosáhly v posledním čtvrtletí, kdy po třech čtvrtletích poklesu jejich obrat meziročně vzrostl o dvě procenta. V letošním prvním čtvrtletí pak tržby e-shopů v Česku meziročně vzrostly o čtyři procenta.