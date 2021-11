Online nákup z Albertu míří do dalších měst. Firma spouští službu i v Olomouci

Služba Albert domů zdarma, která zajišťuje bezplatný rozvoz nákupů, bude od pondělí spuštěna pro obyvatele Olomouce. Společnost se pro rozšíření rozhodla poté, co již několik měsíců testovala tuto službu v Brně.



Po úspěchu testovacího provozu se tak společnost rozhodla rozšířit rozvoz domů i do dalšího města. „Zpětná vazba na tuto službu byla skvělá a zákazníci byli spokojeni. Olomouc je atraktivní lokalitou pro online prodej,” vysvětluje tiskový mluvčí Albertu Jiří Mareček.

Dalším důvodem pro volbu tohoto města byla pro Albert i geografická blízkost k novému distribučnímu centru, které obsluhuje online prodej. „Lokalita nám dává velký smysl z pohledu logistiky,” dodává Mareček.

Úspěch online supermarketů v posledních dvou letech narůstá a to především díky změnám spotřebitelského chování způsobeného pandemií. Mluvčí Albertu tak dodává, že do budoucna je možné, že se služba Albert domů zdarma rozšíří i do dalších měst.

„Do budoucna plánujeme službu zpřístupnit zákazníkům i v dalších městech. V tuto chvíli ale nechceme být vzhledem ke konkurenčnímu prostředí více konkrétní,” uzavírá Mareček pro iDnes.cz.

Albert není prvním tuzemským supermarketem, který začal s rozvozem online. Kromě čistě internetových supermarketů, jako je společnost Rohlík či Košík, se do online rozvozu pustilo i Tesco či Penny a objednávky po internetu s vyzvednutím na pobočce umožňuje i supermarket Globus.