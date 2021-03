Poslanci jednají zrychleně o zákonech kvůli covidu, projednají i očkování

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Financování zdravotnictví ovlivňuje životy nás všech,“ řekl poslanec Pirátů Petr Třešňák. Zeptal se ministra zdravotnictví na dlouhodobý plán financování zdravotnictví. „Dnes po nás Sněmovna chce, abychom schválili bianco šek,“ uvedl Třešňák a vybídl ministra, aby poslancům před hlasováním o zákonu předložil návrh kompenzační vyhlášky.



Blatný mu opáčil, že bez zákona nebude ani žádná kompenzační vyhláška. „Zákon je rámcem pro to, aby péče mohla být kompenzována,“ uvedl ministr zdravotnictví.

V podvečer bude Sněmovna pokračovat v projednávání Informace vlády ke strategii očkování, dostupných vakcínách a jejich dostatečnosti.



Když o tom poslanci jednali naposled, řekl jim Blatný, že nesouhlasí s tím, aby se v Česku očkovalo s vakcínou, kterou před tím neschválila Evropská léková agentura. Blatný by sice pro to mohl umožnit, ale kategoricky to odmítá. „Výjimku neudělím. Budu na tom trvat, dokud budu ministrem,“ ujistil poslance ministr zdravotnictví.

Babiš nepřesvědčil opozici o delším nouzovém stavu

Premiér Andrej Babiš a další členové vlády nepřesvědčili při dvouhodinovém jednání opozici, aby v pátek zvedla ruku pro prodloužení nouzového stavu, který je vyhlášen do 28. března.

„V tomto měsíci vláda zavedla asi čtyři razatní změny, a tak jak to prezentoval pan Blatný, vláda vlastně neví, jaký je faktický efekt těch změn,“ uvedl pro iDNES.cz šéf Pirátů Ivan Bartoš.