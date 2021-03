Vláda bude jednat o častějším testování i prodloužení kompenzačního bonusu

Když Blatný novou povinnost prosadí, měla by začít platit za pár dnů. A chce to prosadit naráz pro všechny firmy.

„Věřím, že se to dá zavést naráz, protože ten největší problém, který je, je právě v těch velkých firmách. Ty malé to zvládnou. Ty velké, pro ně je to obrovská logistická zátěž, musíte otestovat třeba desítky tisíc lidí každý týden a teďka vlastně každých 5 dnů,“ řekl Blatný v neděli v Otázkách Václava Moravce v České televizi.



Ministryně financí Alena Schillerová předloží vládě návrh na prodloužení kompenzačního bonusu do konce dubna. „Žádat tedy bude možné o dalších až 30 tisíc korun. Podle nového zákona už není bonus navázán na nouzový stav a prodloužit ho může svým nařízením vláda, pokud nadále trvají restriktivní opatření,“ uvedla Schillerová.



Pokud vláda návrh schválí, Finanční správa podle ní umožní žádat o dubnový bonus už 1. dubna. „Připomínám, že nárok na bonus vzniká při propadu příjmů o nejméně 50 procent oproti vybranému srovnávacímu období,“ napsala na Twitteru Schillerová.

Kabinet bude řešit i problémy při sčítání lidu. A vrátí se 5 miliard armádě?

Vláda má řešit i postup při výstavbě nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany i výpadek elektronického sčítání lidu. Sobotní několikahodinový výpadek sčítání bude na jednání vysvětlovat předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček.

Kabinet by se mohl věnovat také vrácení zbývajících pěti miliard korun do armádního rozpočtu. Ministr obrany Lubomír Metnar řekl, že rezignuje, když vláda armádě nevrátí miliardy, o které přišla při schvalování rozpočtu na letošní rok. Byla to podmínka KSČM, která vládu toleruje, aby rozpočet podpořila.