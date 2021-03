Plaga v Lánech představí poradnímu týmu Zemana plán návratu žáků do škol

Kvůli epidemii covidu-19 jsou nyní otevřené jen školy pro děti zdravotníků a další vybrané profese, ostatní se učí na dálku. Postup pro první fázi znovuotevírání škol představil Plaga tento týden poslancům. Jeho prioritami je obnovení prezenční výuky pro nejmladší žáky a praktické výuky ve středních školách a v závěrečných ročnících vysokých škol. Třídy prvního stupně základních škol by se přitom měly střídat po týdnu ve škole a doma.



Konkrétní termín či epidemická kritéria pro návrat do škol zatím nejsou jasná. Má je určit ministerstvo zdravotnictví.

Plaga už nepočítá s tím, že by se do škol naplno vrátili deváťáci ani maturanti, kteří začnou v květnu skládat přijímací a maturitní zkoušky. Závěrečné ročníky by proto podle ministra měly by mít možnost dobrovolných skupinových konzultací.

Ohledně úpravy letošních maturit kvůli epidemii se Plaga již dříve neshodl s premiérem Andrejem Babišem, který chtěl prosadit plošné udělení úřední maturity s možností absolvování zkoušek pro zájemce. Ministr rozhodl, že se zruší slohy z češtiny a cizího jazyka a ústní zkoušky z nich budou dobrovolné.

Ti, kteří pracují kvůli covidu-19 v nemocnicích či domovech seniorů, nebudou muset dělat ani státní didaktické testy. Všechny bude čekat školní maturita ze dvou či tří předmětů včetně případné praktické zkoušky podle oboru.