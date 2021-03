Celá epidemie jde velmi silně dolů, řekl poslancům statistik Dušek

V nemocnicích je pokles podle Duška relativně pomalý, protože se epidemie přesouvá ze západní části České republiky na Moravu.

„Máme 1600 pacientů na jipových lůžkách a 900 na umělé plicní ventilaci a ECMO,“ uvedl Dušek. V druhé polovině dubna lze podle něj čekat rychlejší pokles i u počtu hospitalizovaných.



Za celou dobu epidemie se podle něj nakazilo 48 tisíc pedagogů, z toho zhruba 3 tisíce ve věku 60 + a čtyřicet jich dosud zemřelo.

Ve školství bylo podle šéfa zdravotnických statistiků 2089 ohnisek covidu a celkový počet nakažených, co se týče školství, byl do konce minulého týdne 10 534 osob, v každém ohnisku bylo průměrně 5 až 6 případů nákazy. Ohnisko nákazy bylo zhruba v každé třetí škole.



Očkováno bylo už přes 110 tisíc pedagogů

K očkování se podle Duška zaregistrovalo 187 tisíc učitelů, z nichž už více než 110 tisíc bylo naočkováno a necelých 80 tisíc, kteří se zaregistrovali, na očkování dosud čeká.



Ministr školství Robert Plaga připravuje návrat žáků prvního stupně do škol. Mohlo by se to stát již vzápětí po skončení nouzového stavu, který je Sněmovnou schválen do 11. dubna.

Ministr po jednání se členy expertního týmu prezidenta Miloše Zemana řekl, že věří ve 12. duben jako v den, kdy se část dětí vrátí k prezenční výuce. Poslancům před tím řekl, že třídy prvního stupně základních škol by se po návratu do škol měly po týdnu střídat ve škole a doma.



„Týdenní rotace prezenční a distanční výuky celých tříd snižují zásadně riziko, že se škola stane místem nákazy žáků a učitelů. To znamená ten první posun, o kterém se tu bavíme, je rotační výuka prezenční, distanční po jednom týdnu, která při zavedení pro celý první stupeň základních škol, nejenom pro první, druhou třídu, nám umožní tam vrátit nejenom tyto žáky v první vlně, ale zároveň obnovit praktickou výuku na středních školách,“ řekl poslancům Plaga.

„Druhým principem pro bezpečné otevření škol je pravidelné neinvazivní testování žáků, studentů a zaměstnanců škol,“ uvedl ministr školství.

S testováním dětí již doma se nyní nepočítá

Náměstkyně ministra školství Pavla Katzová řekla ve středu poslancům školského výboru, že testy budou do škol distribuovány v průběhu příštího týdne. „Testování bude probíhat ve škole. U testování nejmenších dětí bude moci být zákonný zástupce,“ řekla Katzová.

S testováním dětí doma se nyní nepočítá. „Pokud by testování probíhalo v domácnosti, nejsme schopni zajistit, aby se informace o pozitivním testu dostala do školy,“ uvedla náměstkyně.

„Nedovedu si představit, že u testování dětí bude zákonný zástupce,“ podivil se poslanec ANO Karel Rais.

Někteří poslanci se také podivovali povinnosti malých dětí v mateřských školách nosit roušku. Vadí to Raisovi, Kateřině Valachové z ČSSD i Martin Baxa z ODS. „Domnívám se, že je to nerealizovatelné,“ řekl Baxa.