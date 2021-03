Ministr školství Plaga je proti Babišovu návrhu na úřední maturity

Maturitní zkouška je podle něj nezbytným požadavkem pro výkon řady profesí a její plošné nahrazení úředním aktem na základě studijních výsledků by podle něj znamenalo bezdůvodnou devalvaci vzdělávání. Sdělila to ministrova mluvčí Aneta Lednová.

„Již v lednu, kdy jsme představovali úpravy maturit, jsme jasně řekli, že další možné úpravy budou záviset na vývoji epidemické situace. Vzhledem k tomu, že závažnost situace stále neumožňuje návrat k prezenčnímu vzdělávání, je namístě přistoupit k dalším úpravám. A to zejména s ohledem na další pracovní povinnost žáků vybraných zdravotních a sociálních oborů. Úřední maturita však není správnou a adekvátní cestou,“ uvedl ministr.

S nápadem, že by letos maturanti mohli dostat známky podle průměru za celé své studium, a získat tak takzvanou úřední maturitu, přišel premiér minulý týden. Studentům by to podle něj pomohlo zvládnout napětí, kterému čelí kvůli epidemii covidu-19. Uvedl, že je s Plagou ohledně letošních maturit dlouhodobě v rozporu.

Je to odborné rozhodnutí

Podle předsedy ČSSD Jana Hamáčka by mělo rozhodnutí o maturitách vycházet z ministerstva školství. „Za mě je to vysoce odborné rozhodnutí. Není možné o tom, zda budeme dělat maturitu, nebo zda dáme státní maturitu na základě průměru, rozhodovat podle nějaké ankety na facebooku či instagramu. Toto musí říct ministerstvo školství na základě odborné diskuse,“ uvedl Hamáček na tiskové konferenci.



„Podle toho, jaké bude doporučení ministerstva školství, tak naši ministři budou postupovat i ve vládě,“ dodal šéf ČSSD. Podotkl, že stejně, jako se věří při obraně státu generálům, by se měl ve vzdělávání dát prostor školským odborníkům.

Tradiční maturity nejsou podle premiéra Babiše nutné: