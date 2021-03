Pandemie ukázala, že učiva je moc, míní Plaga. Chce rozvíjet kritické myšlení

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Debata se skládá z pěti panelů, první z nich se týká vzdělávání. „Všichni sledujeme, že pandemie zvýraznila řadu problémů českého školství. Na druhou stranu nás ale potěšila v řadě věcí, kde jsme považovali situaci za neřešenou. Co jsme považovali za běžné, odhalilo velký potenciál našeho školství,“ míní Radka Wildová, prorektorka Univerzity Karlovy pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti.



Covid-19 podle ní ukázal, že učitelé jsou schopni sami revidovat obsah učiva. „Nemusí to nutně vycházet z odborných skupin, ty na to jen musí reagovat,“ řekla a vyzdvihla učitele i ředitele škol, kteří dle ní reagovali na situaci včas a samostatně.

„Ukázalo se, kteří učitelé se celoživotně vzdělávají, kteří na sobě pracují,“ uvedla Wildová.



Za jeden z největších problémů označila růst nerovnosti ve vzdělávání. Věří ale, že se již začaly dělat první kroky pro její co největší odstranění.

Ministr školství Robert Plaga míní, že „covidový“ rok ukázal, jak těžké je učit. „Ukázal obrovskou schopnost flexibility našich učitelů. Užívání moderních technologií je obrovský skok v myšlení mnohých z nich,“ řekl.

Pandemie dle něj ukázala, že i učitelé se musí celý život vzdělávat. „Neplatí názor menšiny, že se učitelé na home office flákají, platí to, co vidíme v našich domácnostech: učitelé dělají první a poslední, aby zajistili i v této době co nejlepší vzdělání,“ řekl s tím, že díky tomu vzrostla prestiž povolání. „Doufám, že se to projeví i v zájmu o povolání,“ dodal.



Děti mohou z online výuky i těžit

Jednou z otázek, kterou si odborníci položili, je jak věc ovlivní samotné děti. Podle šéfa Asociace ředitelů základních škol Michala Černého záleží, jestli se díváme na krátké nebo dlouhé období. „Bude třeba znovu stmelit kolektiv. Jsou děti, které jako by se rok vůbec neučily,“ uvedl.

Kromě toho ale podle něj na žáky padla větší zodpovědnost za vlastní vzdělání, větší samostatnost. „Jsou děti, které se to naučily a které z toho mohou celý život těžit,“ míní.



Online výuka znamenala i škrtání některých témat a předmětů z osnov. Podle Černého to někde bylo spontánní, jen na základě oblíbených témat samotných učitelů. „Když nemá dějepisář rád moderní dějiny, první seškrtá moderní dějiny. Nevím úplně, jestli to je dobře,“ řekl. Je tak dle něj nutné, aby se osnovy debatovaly na všech úrovních, tedy v rámci škol, učitelů i ministerstva. Renata Schejbalová, předsedkyně Rady Asociace ředitelů gymnázií ČR, poukázala na to, že třeba laboratorní předměty či tělocvik neprobíhají vůbec.

Pandemie také poukázala na to, že děti jsou přehlcené učivem. „Redukce učiva by byla vhodná,“ řekl k tomu Plaga. Minulé léto podle něj ukázalo, že školy si na to zvládly sednout samy a vyškrtat to, co nebylo nutné či bylo duplicitní. „Revize ale musí přijít shora. Není to věc revoluční, jednoho roku,“ míní.



Není ale třeba měnit jen obsah, ale i metody. A to kvůli informační přehlcenosti. Podle Plagy je třeba rozvíjet kritické myšlení.

