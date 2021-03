Ministr Metnar má šanci, že získá do rozpočtu zpět 5 miliard pro obranu

Sociální demokracie podpoří návrh ministra obrany Lubomíra Metnara, aby se vrátilo 5 miliard korun zpět do rozpočtu armády. Metnar hrozil rezignací, když se to do konce března nestane. „Chybějících pět miliard potřebujeme. A potřebujeme je už nyní. Předložím žádost o jejich vrácení do rozpočtu ministerstva obrany,“ uvedl v pondělí Metnar.