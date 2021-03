Vláda chce udržet nouzový stav přes Velikonoce. Šanci jí dali komunisté

Poslanecká sněmovna rozhodne o žádosti vlády o prodloužení nouzového stavu do 27. dubna. V Česku platí už od října a pokud by poslanci nekývli na jeho prodloužení, skončil by už v neděli 28. března. Kvůli epidemii covid-19 ho vláda chce udržet alespoň přes Velikonoce, aby mohla dál platit omezení pohybu - mezi okresy či v nočních hodinách.