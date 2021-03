Blatného by mohl nahradit Arenberger. Jsem připravený pomoci, prohlásil

Minimálně do konce měsíce mohou všichni členové kabinetu Andreje Babiše v klidu spát – žádné změny se totiž do té doby ve vládě neodehrají. Co ale bude v dubnu, není jisté.

„Jestli plánuji nějaké výměny v měsíci dubnu, to se uvidí, protože samozřejmě i sociální demokracie má svůj sjezd, kde bude zvolen předseda,“ prohlásil Babiš v pondělí po jednání se Zemanem.

Kritika míří v posledních dnech hlavně na ministra zdravotnictví. Například prezidentovi vadí jeho odmítání ruské vakcíny Sputnik V. Často se mluví o tom, že by premiér mohl na místo Blatného navrhnout některého z ředitelů fakultních nemocnic, které spadají právě pod resort zdravotnictví.

V této souvislosti se spekuluje třeba o šéfovi vinohradské nemocnice Petru Arenbergerovi. „Já jsem zatím nějakou zásadní nabídku nedostal, takže zatím je předčasné o tom hovořit. (...) Pokud by bylo potřeba, abych tam nějakým způsobem pomohl – a teď nemyslím jenom jako ministr – jsem samozřejmě připravený pomoci v jakékoliv formě,“ prohlásil Arenberger v pořadu K věci na CNN Prima NEWS.

Vytýkací dopis Blatnému

Že by mohla být rošáda na spadnutí, naznačuje i zjištění Lidových novin, podle kterého Blatný dostal od Babiše několik vytýkacích dopisů. Sám ministr ho ale za kritický nebere. „Já mu na jeho dopis odpovím, nevnímám ho jako vytýkací. (...) Ten různý folklór o tom, komu všemu je nabídnuto místo ministra zdravotnictví, mi už připadá úsměvný,“ prohlásil Blatný.

V souvislosti s vedením resortu zdravotnictví padlo i jméno epidemiologa Petra Smejkala. Ten potvrdil, že nabídku dostal, ale odmítl ji.