Jsem připraven pomoci, rád pomáhám, řekl Arenberger už před časem

„Ambici být ministrem nezbytně nutně nemám, ale kdyby bylo potřeba, tak mě znáte, že já rád pomáhám všem,“ řekl Arenberger v březnu Novinkám. „Už se mě na to ptalo více lidí. Říkám, že kdyby se něco takového (výměna ministra) dělalo, přirozeně se šáhne na přímo řízené organizace. Takže není vyloučeno, že mě možná někdo osloví,“ dodal k tomu.

V pořadu K věci CNN Prima News pak potvrdil, že „pokud by bylo potřeba, abych tam nějakým způsobem pomohl – a teď nemyslím jenom jako ministr – jsem samozřejmě připravený pomoci v jakékoliv formě“.

Lidovky.cz uvedly, že Arenberger a premiér Andrej Babiš, které „spojují cíl boje proti rakovině“ ročně postihující více než 80 tisíc Čechů, o možnosti angažmá v čele zdravotnictví jednali. Ani jeden z nich to však nepotvrdil, ani nevyvrátil.



Arenberger je zároveň od května 2018 člen Rady Českého rozhlasu. To je devítičlenný orgán, jehož prostřednictvím veřejnost uplatňuje své právo kontroly tohoto veřejnoprávního média. Do jeho působnosti náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu rozhlasu. V případě, že bude Arenberger jmenován ministrem, bude se muset svého místa v Radě ze zákona vzdát.



Další důvod pro spekulace o Arenbergerovi jakožto nástupci Blatného bylo například to, že si v březnu nově založil účet na Twitteru.

Tato platforma je oblíbeným nástrojem pro politickou komunikaci. Aktivní na ní byl například bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula, který na svém účtu prezentoval informace často ještě před vládními tiskovými konferencemi, za což byl často kritizován.

Stávají ministr Blatný Twitter nevyužívá, komunikuje výhradně přes oficiální účet ministerstva zdravotnictví. Před jeho nástupem do funkce se však objevil účet falešný, který se snažil šířit dezinformace. Mezi nimi například že výtahy budou moct používat pouze senioři nebo že se bude vypínat pouliční osvětlení.

Založení Twitteru Arenberger podle svých slov podnikl proto, že ho k tomu vyzvala jeho dcera. Jak podotkl, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady měla pouze Instagram a Facebook a nová platforma má být vhodná například pro informování o probíhajícím očkování.

Jedním z důvodů, proč odvolání Jana Blatného požadoval také prezident Miloš Zeman, byl jeho odmítavý postoj k ruské vakcíně Sputnik V proti covidu-19. „Dvěma největšími překážkami (pro registraci Sputniku V v Česku) jsou ministr zdravotnictví Blatný a také ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv,“ uvedl prezident v rozhovoru pro Parlamentní listy.

Arenberger však má na vakcínu jiný názor než Blatný: „Vím o řadě pacientů, kteří na Sputnik čekají. Rozumné řešení vidím v tom, že by se udělala rozsáhlá klinická studie na větším počtu pacientů, kdy obě strany vědí, že jdou do experimentálního preparátu, kterému nějaké to razítko chybí, a vstupují do toho dobrovolně,“ vysvětloval před časem Novinkám.

