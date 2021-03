Babiš dává od Blatného ruce pryč, ale z vlády ho nevyhodí, tvrdí politologové

Na ministerstvo zdravotnictví dorazily během minulého týdny celkem tři dopisy, ve kterých premiér vyčítá resortu laxní přístup při shánění léků na covid, nedostatečnou spolupráci s ministerstvem školství při výběru testů do škol a strategii boje proti rakovině.

Podobná korespondenční komunikace mezi Úřadem vlády a jedním z resortů je podle politologů značně neobvyklá. „V minulosti se takovéto dopisy posílaly v době, kdy měl předseda vládní strany problém s některým ministrem z konkurenční koaliční strany. Politici tím dávali najevo nesouhlas s daným člověkem,“ říká politolog Jan Kubáček.

„Teď je to pikantní v tom, že dopis posílá premiér svému ministrovi. Řekl bych, že mezi nimi panuje taková chladná občanská válka. Premiér tím zároveň ukazuje, že má na některé věci dlouhodobě jiný pohled než ministr zdravotnictví,“ dodává Kubáček.



Podle Ladislava Mrklase z Cevro Institutu hraje premiér Babiš jakousi hru s veřejností. „Je to taková zvláštní hra pana premiéra, jemuž se podle mě úplně nechce ministra Blatného odvolat. Proto hraje na veřejnost, že je tím zaměstnavatelem, který dává ministrovi výstrahu, a říká, že jestli se nepolepší, tak ho vyhodí.“

Babiš však podle něj výměnu v čele resortu zdravotnictví v dohledné době nechystá. „Přišel by už čtvrtý ministr během pandemie. A přiznat, že už se třikrát při jeho volbě spletl, zvlášť v době pandemie, není nic příjemného,“ tvrdí Mrklas. Dodává, že další personální změna v křesle ministerstva zdravotnictví by jen prohloubila dojem, že vláda dělá všechno špatně.



Podobný názor má také politolog Lukáš Novotný z Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. „Premiér si musí uvědomit, že důvěra občanů se ztrácí lehce, ale získává velice složitě. Takovouto komunikaci si vláda v současné době nemůže dovolit. Je to další znejistění občanů. Lidé teď potřebují vědět, že vláda šlape jako tým a funguje. V době krize většinou nechtějí, aby se špinavé prádlo vynášelo na veřejnost.“

Změny ve vládě nejdříve v dubnu

Babiš po pondělní návštěvě prezidenta Miloše Zemana změny ve vládě do konce března popřel. „Co se týče dubna, to se uvidí,“ řekl premiér v Lánech. Prezident na něj tlačí, aby vyměnil ministra zdravotnictví. Dlouhodobě ho kritizuje kvůli tomu, že podle něj postrádá manažerské schopnosti, a v posledních týdnech také proto, že odmítá ruskou vakcínu Sputnik V, dokud neprojde registrací u Evropské lékové agentury.

Zeman prosazuje také odvolání ministra zahraničí Tomáše Petříčka, jehož dlouhodobě kritizuje za jeho prozápadní směřování české zahraniční politiky. K případným změnám ve vládě by mohlo podle premiéra dojít nejdříve po sjezdu ČSSD, na kterém se právě Petříček pokusí 9. a 10. dubna sesadit z čela strany vicepremiéra Jana Hamáčka.

„Bude záležet, s jakou strategií ČSSD ze sjezdu odjede. Zda se třeba bude od vládního hnutí ANO více distancovat. Dalším kritériem, které změny ovlivní, bude také vývoj očkování, zda bude dostatek vakcín a zda očkování zrychlí a také, jestli se bude dařit rozvolňovat,“ myslí si Kubáček.

K odvolání ministra Blatného by podle něj premiér potřeboval mít velice silný důvod. „Muselo by to být skousnutelné pro seniory, na které hnutí ANO ve volbách spoléhá. Pro premiéra je tedy důležité, aby zejména oni jeho další výměnu ministra zdravotnictví pochopili a nevnímali to spíše jako jeho selhání,“ uzavřel.

V březnu výměnu ministrů neplánuji, řekl Babiš: