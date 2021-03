Zeman bude jednat s Babišem o výměně Blatného. Brzdí vakcinaci, tvrdí Hrad

Zemanovi vadí, že Blatný nesouhlasí s tím, aby se v Česku očkovalo proti covid-19 vakcínami, které nebudou mít certifikaci od Evropské agentury pro léčivé přípravky. Opakovaně prohlásil, že dokud on bude ministrem, v České republice se takovými vakcínami očkovat nebude.



„Není třeba se vymlouvat na Evropskou lékovou agenturu,“ řekl v pondělí Zemanův mluvčí. V rozhovoru pro parlamentnilisty.cz prezident Zeman uvedl, že premiér Babiš udělal chybu, když mu navrhl do funkce ministra zdravotnictví Blatného. Řekl také, že kdyby se Babiš rozhodl Blatného ve funkci ponechat, nepřispělo by to ke zlepšení jejich přátelských vztahů.

Babiš se pak za Blatného postavil s tím, že změny ve vládě nejsou na stole. „Názor prezidenta znám, není to nic nového. Beru to na vědomí,“ uvedl předseda vlády.

V neděli už mluvil výrazně vyhýbavěji. „Určitě mohu prohlásit, že se to nestane příští týden,“ řekl Babiš v rozhovoru pro tn.cz. Minulý týden ministerstvo zdravotnictví zkritizoval. Nelíbilo se mu, že resort původně chtěl, aby Správa státních hmotných rezerv musela pro plánovaný nákup pěti milionů antigenních testů na koronavirus do škol získat atest jejich citlivosti. Kvůli tendru napsal Blatnému „vytýkací“ dopis.

Hlavní epidemiolog IKEM a vedoucí Mezioborové skupiny pro epidemické situace při ministerstvu zdravotnictví Petr Smejkal řekl, že dostal zhruba před dvěma týdny nabídku stát se ministrem, kterou odmítl. Nechtěl se vyjadřovat k tomu, od koho nabídka byla.



Kromě odvolání Blatného prezident Zeman požaduje odvolání ministra zahraničí Tomáše Petříčka a ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Ireny Storové.



Zemanovi vadí i Petříček. Jeho sílu ukáže výsledek sjezdu ČSSD

„Ministerstvo zahraničních věcí potřebuje člověka, který bude pracovat pro Českou republiku,“ řekl k tomu Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček. Petříček, který patří ve vládě k nejvíce prozápadně orientovaným ministrům, také kandiduje na šéfa ČSSD proti Janu Hamáčkovi.

Nyní je místopředsedou strany a pokud by Hamáček kývl Babišovi na jeho odvolání, dalo by se to před sjezdem sociální demokracie interpretovat, že si touto formou chce vyřizovat vnitrostranické účty. Petříček na rozdíl od Hamáčka zastává názor, že po volbách už ČSSD nesmí spolupracovat s ANO. Sílu Petříčkovy pozice ve vládě tak určí výsledek sjezdu ČSSD.