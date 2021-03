Zeman se kvůli Sputniku chová jako ruský agent, řekl Kalousek. Soukup přitakal

„Chová se jako ruský agent, já netvrdím, že tím agentem formálně je, ale rozhodně se tak chová,“ prohlásil doslova Kalousek v rozhovoru s majitelem a šéfem televize Barrandov Jaromírem Soukupem.

„No, vypadá to tak, protože to je teď čistě expertní věc,“ přitakal mu Soukup, který přitom dříve úzce spolupracoval s Hradem, dělal i pravidelné rozhovory s prezidentem Milošem Zemanem, než se nepohodli.



Kalousek uvedl, že z odborného sporu o vakcíny se stalo politikum, když prezident Zeman začal vystupovat jako hlavní zástupce distributora vakcíny Sputnik V. „Ministr Blatný zcela správně říká, že očkovat se můžeme jenom tím, co schválí Evropská léková agentura. Myslím, že přesto nesmí jet vlak. Snaha pana prezidenta tohle zlomit, jakože se to velmi snaží zlomit, tu prostě, tu nelze akceptovat,“ řekl exšéf TOP 09, který nedávno opustil Sněmovnu, protože na podzim nebude kandidovat.

Blatný neustupuje tlaku na výjimku pro Sputnik V

Ministr zdravotnictví Jan Blatný dal opakovaně najevo, že dokud bude ministrem neudělí výjimku pro využití vakcíny, kterou neschválila Evropská léková agentura (EMA). Svůj názor nezměnil, ani když prezident Zeman začal tlačit na jeho výměnu. Zeman začal dokonce tvrdit, že premiér Andrej Babiš udělal chybu, když Blatného do vlády navrhl.

Premiér se ale za Blatného postavil. Změny ve vládě podle něj nejsou na stole. Zeman chce o tom s předsedou vlády jednat v pondělí. Mluvil dokonce o tom, že když bude jeho postoj trvat, zhorší to vztahy mezi nimi.

Za ministra zdravotnictví se postavil Senát, který s ním ve čtvrtek jednal o očkování a o tom, co s ním souvisí. Přijal usnesení, že podporuje „stanovisko ministra zdravotnictví Jana Blatného nepovolit použití vakcíny Sputnik V, aniž by prošla standardním schvalovacím procesem Evropské agentury pro léčivé přípravky“.

„Budu trvat na tom, aby se postupovalo vždy tak, jak to odpovídá medicíně založené na důkazech. A budu za každou cenu trvat na tom, aby ten, kdo rozhoduje o zdravotní politice v této zemi, bylo ministerstvo zdravotnictví. Jsem, a řeknu to úplně na rovinu, nepřítelem rychlých řešení,“ prohlásil v Senátu ministr zdravotnictví.



Senátoři se ptali ministra zdravotnictví na Zemanův pokus protlačit Sputnik V prostřednictvím toho, že se obrátil na rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimu, aby ruskou vakcínu posoudil. Jako první o tom napsal Seznam. Blatného se na to ptali Jiří Drahoš i Miroslava Němcová z ODS. Němcová zmínila dokonce i možnost zahájit impeachment prezidenta Zemana. „V případě, že bych chtěl někdo obcházet SÚKL, tak tomu budu aktivně bránit,“ prohlásil Blatný.

Teď to není téma, říká Kalousek o sobě a volbě na Hrad

Kalousek se v pořadu Hovory Kalousek Soukup dotkl i toho, že Zeman je aktivní nejen v případě vakcíny Sputnik V, ale i ohledně stavby nového bloku jaderné elektrárny Dukovany. „V obou dvou případech se jedná o strategické ruské zájmy. Prostě prezident republiky zastupuje stát navenek a pan prezident si to popletl, že nezastupuje Ruskou federaci,“ prohlásil Kalousek.

Před pár dny navrhl, aby politici začali uvažovat o přesunu sídla prezidenta mimo Pražský hrad. To by se současného prezidenta Zemana netýkalo. Kalousek odmítá, že by jeho momentální částečné stažení se politiky souviselo s tím, že se chystá na volbu prezidenta. „Prezidentská volba dnes není téma,“ odvětil na otázku iDNES.cz Kalousek. Na otázku, zda jej osobně prezidentská volba v roce 2023 láká, odvětil: „Teď to není téma.“