Po snaze prezidenta Zemana odvolat Blatného jedná Sněmovna o očkování

Zeman otevřeně řekl, že požaduje, aby odešli ze svých funkcí jak Blatný, tak Petříček a skončit má i ředitelka SÚKL Irena Storová. Co je spojuje? Blatný i Petříček jasně několikrát řekli, že nesouhlasí s tím, aby se v Česku očkovalo s vakcínou, kterou před tím neschválila Evropská léková agentura. Blatný by sice pro to mohl udělil na základě doporučení právě Státního ústavu pro kontrolu léčiv výjimku, ale kategoricky to odmítá.



„Žádné personální změny ve vládě nejsou na stole,“ odmítl premiér Andrej Babiš Zemanův požadavek, ať navrhne odvolání Blatného a Petříčka.



Blatný sám rezignovat nehodlá. „Trvám na tom, že vakcíny použité v Česku musí být bezpečné a vyhodnocené Evropskou lékovou agenturou bez ohledu na to, odkud jsou. Nemám problém se Sputnikem V, protože je z Ruska. Jen chci, aby byl hodnocen stejně jako ostatní vakcíny.“

No kritická slova prezidenta ohledně svých manažerských schopností reagovat nechtěl. „To, ať zhodnotí jiní. Nikde však není psáno, že ministr musí být epidemiolog. Vůbec se necítím ve funkci ohrožen, dělám svou práci nejlépe jak umím. Pokud mě někdo odvolá, tak mě odvolá,“ konstatoval Blatný.

„Chápu to tak, že jsem trnem v oku proto, že upozorňuji na bezpečnostní rizika tendru na dostavbu Dukovan a odmítám očkování lidí necertifikovanými ruskými či čínskými vakcínami. Za svou prací si stojím a výměny ve vládě jsou jasně dány koaliční smlouvou,“ reagoval ministr zahraničí Petříček na útok prezidenta Miloše Zemana na něj i na ministra Blatného.