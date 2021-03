Prymula otočil. Sputnik k očkování v Česku už nemá smysl, řekl

Podle Prymuly je již zbytečné, aby zatím neschválenou vakcínu Sputnik V prozkoumali čeští univerzitní vědci a dali vládě doporučení k jejímu užití. „My o tom tak dlouho hovoříme, že už to přestává dávat smysl,“ řekl v pořadu Partie na CNN Prima News.

Podle epidemiologa byla totiž pointa v tom, že byla možnost vakcínu získat dříve. „Když doběhne ten registrační cyklus tak, jak je oficiálně prezentováno, taky my už se k té vakcíně nedostaneme,“ doplnil Prymula.

Obcházet schválení Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) pak zcela odmítl přednosta IKEM Jan Pirk. K nákupu neschválené ruské vakcíny se nepřimlouvá ani biochemik Zdeněk Hostomský, který byl taktéž hostem pořadu.

Prymula v nedělním pořadu doporučil, aby ČR nyní začala nakupovat vakcínu AstraZeneca od států, které s jejím očkování přestali. Česko by podle něj nemělo přestat používat látku kvůli několika případům komplikací, které po jejím užití nastaly. Vysvětlení potíží může být různé, problémy mohou například souviset s hormonální antikoncepcí či leidenskou mutací v genu, řekl.

Ještě před týdnem se přitom epidemiolog Sputniku nebránil. Tehdy řekl, že pro očkování ruskou vakcínou Sputnik V by stačila výjimka z české strany. „Osobně si nemyslím, že čekání čtyři měsíce na schválení je cestou, která by řešila problém,“ uvedl pro CNN Prima News.

Prioritou byl rychlý nákup

Prymula tehdy upozornil, že poslední slovo má mít ministerstvo zdravotnictví. Prioritou je podle něj nákup vakcín, byť půjde o pár set tisíc dávek. K tomu dodal, že koncept Sputniku je lepší než AstraZenecy, kolem které vznikly obavy z přidružených následků.

Jsem pro to, aby se tady co možná nejrychleji očkovalo jakoukoliv vakcínou, která bude bezpečná a dostatečně imunogenní. To znamená, že pokud se někomu podaří přivézt jakoukoliv registrovanou vakcínu, nemám s tím vůbec problém. Roman Prymula (15. března 2021)

Rezervovaný postoj některých státních činitelů vůči ruské vakcíně Sputnik V se nelíbil ani jejímu propagátorovi, prezidentovi Miloši Zemanovi. Na začátku března se nechal slyšet, že by uvítal, aby tito lidé odešli ze svých funkcí.

„Dvěma největšími překážkami (pro registraci Sputniku V v Česku) jsou ministr zdravotnictví Blatný a také ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv,“ uvedl Miloš Zeman v rozhovoru pro Parlamentní listy. Jako dalšího zmínil i ministra zahraničí Tomáše Petříčka.

Podle Babiše však personální změny ve vládě nejsou na stole. „Názor prezidenta znám, není to nic nového. Beru to na vědomí, to je však vše, co k tomu mohu říct,“ vyjádřil se ke slovům prezidenta premiér Andrej Babiš.

Blatný: Když bude chtít někdo obcházet SÚKL, budu tomu aktivně bránit: