Obnovené trhy, ovšem s podmínkami. Farmáři se chystají na další sezonu

A tím výčet restrikcí nekončí. Prodejci nesmí nabízet občerstvení k přímé konzumaci a na tržištích budou chybět také místa k sezení. U jednotlivých prodejních míst musí být umístěny nádoby s dezinfekčními prostředky.



Podmínky jsou nicméně téměř stejné jako v roce 2020. Podle předsedy Asociace farmářských tržišť ČR (AFTČR) Jiřího Sedláčka je situace pro prodejce opět komplikovaná.

„Tržiště není uzavřený prostor a pro nás velmi obtížné regulovat počet zákazníků jednoho na patnáct metrů čtverečních. V otevřených prostorách je to téměř nemožné. Budeme mít posílené hlídací služby, které na opatření budou dozírat a budeme zřejmě muset něco zapáskovat,“ říká pro portál iDNES.cz Sedláček.

Vzhledem k tomu, že i rozestupy mezi stánky jsou větší než obvykle, budou muset provozovatelé farmáře vybírat.

„Přednost dostanou prvovýrobci, farmáři, kteří produkují například maso, mléko, sýry, zeleninu, ovoce. Rukodělní výrobci a provozovatelé rychlého občerstvení nebudou mít prostor k prodeji zatím k dispozici,“ doplňuje Sedláček.

Vzhledem ke zdlouhavému vyřízení potřebných povolení u jednotlivých městských částí provozovatelé ani neuvažují o navýšení frekvenčních tržních dnů.

Omezení farmářských trhů Ve středu 21. října 2020 vláda výrazně omezila fungování farmářských trhů. Prodávat se mohly jen produkty domácí výroby - ovoce, zelenina, mléko, maso, vejce, pekařské nebo cukrářské výrobků.

Úplný zákaz prodeje na farmářských trzích a ve stáncích platí od 30. ledna 2021 a končí o půlnoci 11. dubna 2021.



Na druhou stranu předseda Asociace farmářských tržišť také předeslal, že neplánují zvyšovat nájemné. „Ceny jsou nastavené podle místa konání, plochy ale také sortimentu, který prodejce prodává. Zohledňujeme sortiment a s ním spojenou marži, kterou farmář utrží. Zelináři mají obvykle nižší nájmy než například řezníci, kteří výběrová masa prodávají s mnohem větším výdělkem,“ doplňuje.

Nekonečné čekání i likvidace přebytků

Všichni farmáři, které redakce oslovila, potvrdili, že zákaz konání farmářských trhů jim způsobil velké komplikace. Přebytky zboží, které rychle podléhá času, neměli komu prodávat a museli je likvidovat. Trhovci tak souhlasně potvrzují, že ekonomické a finanční ztráty jsou obrovské.

„Na podzim jsme počítali s prodejem. Nasázeli jsme a vypěstovali plodiny, které jsem pak museli zlikvidovat. Platili jsme zaměstnance a nakonec jsme téměř nic neutržili. I když jsme nabízeli našim zákazníkům balíčky, tak nás takové drobné prodeje moc nezachránily,“ říká Radka Šťastná z farmy Štastné saláty.

„Je velmi organizačně náročné zajistit výrobu a navíc teď máme také personální krizi. Vždycky, když jsem měla přebytky z výroby, tak jsem je prodala na trzích, třeba se slevou. Ale teď když mi něco zbude, musím to zlikvidovat, což mi přijde obrovská škoda. Je hrozně těžké plánovat výrobu, tak abych neměla tolik přebytků, takže se paradoxně pak stává, že některé produkty chybí. Takže plánování je teď opravdu složité,“ uvádí zase Jana Laušmanová z Farmy Držovice.

Pavel Bokvaj, který provozuje e-shop Cejlonské koření, se trhů účastní pravidelně a dodává: „Tak dlouhá absence farmářských trhů je pro nás velký finanční výpadek. Jakmile se opět trhy zprovozní, budeme se opět účastnit všech pražských farmářských akcí.“

Osekané trhy bez ochutnávek

Provozovatelé i prodejci uvedli, že hygienická opatření budou dodržovat. Někteří své stánky přestaví tak, aby se nejvíce zamezilo přímému kontaktu se zákazníky.

„Chystáme se vylepšit stánek tak, aby naše produkty opravdu nepřišly do přímého kontaktu se zákazníkem. Tak jako vloni nebudeme mít opět ochutnávky našich produktů,“ doplňuje farmářka Laušmanová.



Pěstitelka z farmy Šťastné saláty hygienické podmínky zaregistrovala. „Trošku mi to připadá, že se vlk nažral a koza zůstala celá. V obchodních centrech se srocují lidé a nikomu to nevadí a venkovní tržiště jsou problém. To je trochu úsměvné,“ dodává.

O davech v obchodních centrech a řetězcích se zmiňuje také Jiří Sedláček. „Jsme rádi, že nám konečně dovolili pořádat farmářské trhy, protože to bylo za pět minut dvanáct, možná pět minut po. Někteří farmáři jsou ekonomickým výpadkem tak raněni, že to někdo třeba i zabalí. Zatím takové informace nemáme, ale přihlášky a obnovu trhů jsme spustili v těchto dnech,“ říká Sedláček.

Ovšem na druhou stranu předseda připouští, že jsou zklamáni svazujícími podmínkami. „Za celou dobu nás nikdo nevyslyšel a navíc nám nikdo nepředložil odborné vysvětlení v čem jsou venkovní trhy nebezpečné. Srocující se lidé jsou úplně všude. Nejen v obchodních domech či řetězcích,“ dodává závěrem předseda Asociace farmářských tržišť ČR Sedláček.