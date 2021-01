PŘEHLEDNĚ: Do hotelů bez rodin a pouze s potvrzením, úplný zákaz trhů

1 Testy zdarma

Lidé se od pátku budou moci nechat zdarma testovat na covid-19 každé tři dny. Dosud na test mohli po pěti dnech.



Ministerstvo chce umožnit častější testování veřejnosti především kvůli výskytu nových mutací koronaviru, které jsou nakažlivější než původní varianta. V Česku je minimálně od začátku prosince loňského roku takzvaná britská mutace.

2 Ubytování pouze s potvrzením

Ubytovací služby budou moci využívat pouze lidé na služební cestě, a to bez rodinných příslušníků. Zájemci o pobyt se budou muset prokázat písemným potvrzením zaměstnavatele či objednatele služby v případě živnostníků.

Poskytovatelé ubytovacích služeb budou muset potvrzení uchovávat. Ubytovací zařízení i dosud mohla sloužit jen hostům na pracovních cestách, vláda se ale rozhodla opatření upřesnit. Nařízení začne platit od půlnoci z pátku na sobotu.



Ubytovací služby budou nadále otevřeny osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona, dále lidem s nařízenou izolací nebo karanténou a též cizincům, pokud nemají jiné bydliště na území České republiky a pobývají v zemi v souladu s předpisy.

3 Na chatu pouze s rodinou

Lidé budou moci vyrazit do vlastních rekreačních objektů, pobývat v nich mají pouze členové jedné domácnosti. Doporučení vlády je však zůstat doma.

„Doporučujeme omezit návštěvy v rodinách. Nemůžeme to zakázat, ale žádáme, aby to lidé zvážili. A když už, aby při návštěvách nosili respirátory,“ uvedl vicepremiér Jan Hamáček.



4 Zákaz návštěv v nemocnicích

Kabinet v rámci opatření obnovil zákaz návštěv pacientů v nemocnicích u lidí na lůžkách akutní péče. V pravidlech zůstaly některé výjimky, dál je možná například přítomnost třetí osoby při porodu, návštěva u osob s omezenou svéprávností či u dětských pacientů.

5 Lanovky a vleky pro výjimky

Lanovky a vleky už nebudou moci vozit kromě lyžařů ani pěší. Využívat je budou smět jen složky integrovaného záchranného systému. Provoz lanových drah a vleků byl dosud omezen jen v souvislosti s užíváním sjezdových tratí. V rámci zpřísnění protiepidemických opatření už nebude platit ani tato výjimka.



„Definitivně jsme uzavřeli vleky a lanovky - nejen pro lyžaře, ale i pro ty, kteří je využívali pro další sportovní vyžití. Na sjezdovkách byl chaos. Výjimky jsou veřejná obsluha, IZS, energetika či kritická infrastruktura,“ řekl k zavřeným skiareálům ministr Karel Havlíček.



Vláda zatím neurčila, od kdy by mohly skiareály otevřít, nedá se předpokládat, že to bude příští týden. „Nemyslíme, že by sezona byla ztracená,“ doplnil.

6 Autoškoly s FFP2

V autoškolách budou muset instruktoři i žáci využívat nově respirátory třídy FFP2 nebo KN95. Dále ale budou moci řidičské lekce fungovat.

Autoškoly mohou i v nejvyšším pátém stupni protiepidemického systému pořádat zkoušky, praktické jízdy i výuku. Platí omezení počtu lidí stejně jako pro ostatní akce tohoto druhu.

7 Uzavření trhů

Od půlnoci z pátku na sobotu začne platit zákaz prodeje zboží na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách. Provoz zůstává povolen pouze prodejnám, které zajišťují prodej potravin a drogérie v obcích, kde není možné toto zboží jinde koupit.