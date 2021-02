Svaz: Bezpečnost obchody dodrží, skončí omezení sortimentu

Sněmovna ve čtvrtek neschválila žádost vlády o další prodloužení nouzového stavu. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného by se tak mohly otevřít právě obchody nebo služby.

Prodejny byly podle Prouzy vždy bezpečným místem pro zákazníky i zaměstnance a nikdy nebyly zdrojem nákazy. „Budeme dělat všechno pro to, aby to platilo i nadále,“ uvedl. „Zároveň ale skončí nesmyslné zákazy, kdy obchodníci nesmějí prodávat hračky pro děti, ale mohou nabízet hračky pro psy, či podle nichž mají mít zavřeno obchody se zimním oblečením, ale mohou mít otevřeno obchody se zbraněmi,“ dodal Prouza.

Vláda v boji proti pandemii koronaviru zakázala maloobchodní prodej. Výjimku mají obchody s potravinami, lékárny, drogerie, květinářství, optiky, galanterie či papírnictví. V prodejnách je povoleno nabízet jen zboží základní potřeby. Lidé tak v kamenných prodejnách nekoupí například spodní prádlo, obuv pro dospělé nebo elektroniku.

V obchodech platí limit 15 metrů čtverečních provozní plochy na jednoho zákazníka, u pokladen či pultů jsou značky k dodržování dvoumetrových odstupů. Zákazníci by si při vstupu do prodejny měli dezinfikovat ruce, na nákupy by měl chodit ideálně jen jeden člen domácnosti.

Neprodloužení nouzového stavu je příležitostí k otevření i podle České komory fitness. „Naše doporučení však mohou být zásadně ovlivněna v následujících dnech, kdy se rozhoří právní bitva o to, jaká pravidla budou platit obecně, nebo v jednotlivých krajích. Všechny novinky sledujeme a budeme o nich dále informovat,“ uvedla komora.

Restaurace jsou připravené, ale skeptické

Vyčkávají i restauratéři, které redakce iDNES.cz oslovila. Není totiž zatím jasné, zda se vláda nevydá cestou znovuvyhlášení nouzového stavu na žádost hejtmanů, či zda provoz v gastronomii či cestovním ruchu neupraví ministerstvo zdravotnictví.

„Uvedená agenda bude předmětem pátečního jednání vlády. Prosím vyčkejte na tiskovou konferenci po skončení,“ uvedla mluvčí resortu Barbora Peterová.

„Budeme čekat na vládní nařízení, teď není nic jisté, uvidíme po dnešním dni,“ říká manažerka sítě TGI Friday’s Eva Balážová. Pobočky TGI zatím k žádným přípravám na opětovné otevření nepřistoupily. „Nemyslím si, že si vláda v současné době dovolí nechat otevřené restaurace,“ míní Balážová.

„Samozřejmě my bychom byli velice rádi, ale nevidím to v tuto chvíli jako reálnou možnost,“ komentoval případné otevření také Jan Boroš, manažer několika pražských restaurací, včetně dvou Potrefených Hus. „Jedeme rozvozy a okénka, mnohem intenzivněji než na jaře. Myslím si, že i opětovné nastartování plného provozu pro nás bude snazší než předtím,“ dodává.