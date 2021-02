Havlíček narazil s návrhem otevřít obchody. Pandemická situace není dobrá

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„V příštím týdnu téma ale opět otevřu a podle stavu šíření epidemie navrhnu další kroky,“ uvedl vicepremiér Havlíček.

Mnozí ministři měli s jeho plánem zásadní problém. Ministr školství Robert Plaga uvedl, že prioritou je návrat maturantů do škol od začátku března a s otevřením obchodů by se mělo počkat.

Také ministři za ČSSD jsou proti otevření obchodů kvůli velkému počtu hospitalizovaných. Vláda tak o otevření obchodů v pátek ani nehlasovala.

Premiér Andrej Babiš ve čtvrtek řekl, že si vyslechne návrhy ostatních ministrů. Rozvolňování podle něj v aktuální situaci epidemie covidu-19 není dobrý nápad.



Vicepremiér Havlíček tvrdil, že by se obchody mohly otevřít za splnění více podmínek. Pro zaměstnance obchodů by byly povinně respirátory, alespoň třídy FFP2, všude by platil limit 15 metrů čtverečních na jednoho zákazníka a povinné by bylo dodržování dvoumetrových rozestupů.

„Otevření maloobchodů je výrazný posun. Je to velký psychologický zlom. Lidé po delší době uvidí světlo na konci tunelu, pouštíme to pozvolna a pokud to zvládneme, je to velký signál, že budeme moci pokračovat. Jsem přesvědčen, že to společně zvládneme,“ uvedl v úterý Havlíček. Odvolával se na, že i ministr zdravotnictví Jan Blatný souhlasí.



Blatný chce, ať co nejvíce lidí nosí respirátory FFP2

Ministr zdravotnictví Jan Blatný bude ve vládě prosazovat, aby co nejvíce lidí kvůli šíření britské mutace koronaviru muselo nosit respirátory FFP2 . „Toto by mělo poměrně zásadní význam,“ řekl ve středu při jednání výboru pro zdravotnictví ve Sněmovně.

„Budu se snažit zapůsobit, aby maximum lidí muselo nosit respirátory,“ uvedl ministr zdravotnictví. „Jedna z věcí, kterou je potřeba nyní při změně stávající epidemické situace, je standardizace ochrany, a proto víme a budeme dělat všechno pro to, aby co nejvíce lidí užívalo FFP2 respirátor a tam, kde to z nějakého důvodu není možné, tak chirurgickou roušku, i třeba dvě přes sebe,“ řekl Blatný i novinářům po jednání výboru.