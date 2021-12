Někteří obchodníci v týdnu před Štědrým dnem prodlouží otevírací dobu

Delší provozní dobu budou mít od 20. prosince všechny obchody Penny, otevřené budou do 23. prosince od 07:00 do 22:00. Na rozdíl od ostatních řetězců zůstanou zavřené na Štědrý den. Mezi 27. a 30. prosincem v nich lidé nakoupí ve standardní otevírací době, na Silvestra budou otevřené do 17:00.

Hypermarkety Globus prodlouží o hodinu otevírací dobu 22. a 23. prosince, budou tak fungovat od 07:00 do 22:00. Na Štědrý den zákazníky obslouží do 11:30, poslední den v roce budou otevřené do 18:00. Lidé, kteří se chtějí vyhnout frontám, si mohou aktuální obsazenost prodejen Globus ověřit na webu společnosti nebo v mobilní aplikaci Můj Globus.

„S blížícími Vánocemi zájem o nákupy u nás stoupá, ale díky tomu, že máme nejrozlehlejší nákupní plochy mezi obchody a výrazná část zákazníků používá k nákupu Scan&Go a aplikaci Můj Globus, fronty se u nás netvoří a prostor dovoluje pohodlné dodržování rozestupů i plynulého odbavení při placení. Nejméně zákazníků nakupovat chodí v ranních hodinách,“ uvedla mluvčí hypermarketů Aneta Turnovská.

Obchody sítě Tesco budou před Vánocemi fungovat podle běžné otevírací doby. Na Štědrý den zavřou v 11:00, na Silvestra v nich lidé nakoupí do 17:00. Službu Tesco On-line nákupy budou moci zákazníci využít do 23. prosince, kurýři nebudou jezdit od 24. do 26. prosince a na Nový rok. Na Silvestra bude rozvoz podle tiskové zprávy společnosti omezen do 16:00.

Řetězec Albert bude mít rovněž do Vánoc otevřeno ve standardních provozních hodinách. Na Štědrý den budou lidé do prodejen vpuštěni do 11:45, nákup budou moci dokončit do 12:00. Poslední prosincový den Albert zavře v 18:00, u některých obchodů bude provozní doba kratší.

Supermarkety Billa budou příští týden otevřené většinou do 21:00, otevírací dobu konkrétního obchodu si lidé mohou zkontrolovat například na webu společnosti. Na Štědrý den v nich lidé nakoupí do 12:00, 31. prosince budou fungovat do 17:00.

Kurýři e-shopu Rohlik.cz budou nákupy od 20. do 23. prosince rozvážet mezi 05:00 a půlnocí. Na Štědrý den zákazníky obslouží mezi 05:00 a 14:00. Jediným dnem, na který si lidé nemohou nákupy objednávat, je 25. prosinec.

I Košík.cz bude rozvážet na Štědrý den od 05:00 do 14:00 a následně na první svátek vánoční budou mít jeho kurýři volno. „Zájem letos očekáváme rekordní a kapacitně jsme připraveni. Bude samozřejmě záležet na konečném zájmu zákazníků a konkrétní lokalitě, ale předpokládáme, že ještě pár dnů před Štědrým dnem bude možné si pohodlně objednat,“ uvedl mluvčí Košíku František Brož.

Válek navrhne omezit provozní dobu obchodů na Štědrý den a 25. prosince

Nový ministr zdravotnictví Vlastimil Válek v sobotu Radiožurnálu řekl, že navrhne na jednání vlády omezení otevírací doby na Štědrý den do 12:00 a uzavření obchodů 25. prosince. O omezení diskutoval s Hospodářskou komorou ČR. Premiér Petr Fiala uvedl, že takové omezení je akceptovatelné.

Vzhledem k nouzovému stavu, který platí do 25. prosince, se obchody s plochou nad 200 metrů čtverečních totiž nemusejí řídit zákonem o prodejní době. Mohou být bez omezení otevřené 24. i 25. prosince, informovala ve čtvrtek Česká obchodní inspekce.

„Mě o tom svém návrhu pan ministr zdravotnictví informoval. My jsme ho tedy ještě vzhledem k času a k tomu, co se vše odehrává, nestihli na vládě projednávat. Ale můj názor je, že takové omezení v odpoledne Štědrého dne a na svátek 25. prosince je určitě něco, co můžeme všichni akceptovat,“ uvedl v sobotu premiér.

Nová Fialova vláda v pátek po prvním zasedání oznámila, že nepožádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu kvůli covidu-19. Nynější nouzový stav vyhlášený bývalým kabinetem ANO a ČSSD tak skončí o půlnoci 25. prosince. Přestane tak platit třeba omezení otevírací doby v restauracích a nočních klubech nebo zákaz pořádání vánočních trhů. Naopak ale omezení prodeje o vybraných svátcích platit začne.

Omezení prodeje o vybraných svátcích upravuje zákon o prodejní době v maloobchodě platný od konce roku 2016. Zákaz se vztahuje kromě vánočních svátků 25. a 26. prosince také na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září a 28. října. Na Štědrý den je prodej v maloobchodě zakázán od 12:00. Jenže tento zákon také počítá s výjimkou ve stavu nouze.