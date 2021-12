Vánoční nákupy vrcholí, e-shopy utrží 1,5 miliardy denně

„Tradičně bývá v tomto období nejsilnějším dnem co do obratů pondělí. V tuto chvíli již víme, že během něj šplhaly prodeje na českých internetových obchodech k jedné a půl miliardě. Osobně předpokládám, že i následující dny budou letos velmi výrazné, a to s ohledem na Štědrý den, který letos vychází na pátek,“ říká výkonný ředitel Asociace Jan Vetyška.

Vrchol vánočních on-line prodejů očekává v tomto týdnu. Celkově utratí před Vánoci Češi na internetu více než 77 miliard, udává Asociace.

Meziroční srovnání je v současné chvíli sice poměrně komplikované, e-shopy z něj ale vycházejí dobře. „Vloni měla na objednávky dopad různá vládní opatření – především zavíraní a otevírání kamenných obchodů. Díky tomu znamenaly Vánoce 2020 pro e-commerce skokový růst. Letošek je ale co do výše dosažených obratů ještě výrazně výš,“ doplňuje Vetyška.

Zákazníci v Česku stále více využívají dodání zboží na výdejní místa, kde si mohou odběr balíku přizpůsobit svým aktuálním možnostem. Podle průzkumu Asociace plánovalo 66 procent respondentů převzetí většiny objednávek z e-shopů prostřednictvím různých typů osobního odběru.

„Popularita osobních odběrů stoupá dlouhodobě. Právě výdejny e-shopů a automatizované boxy budou k dispozici pro ty největší opozdilce až do poslední chvíle,“ komentuje Jan Vetyška.

„Naopak podle vyjádření některých dopravců je pro dodání zboží na konkrétní adresu nutné objednat dárky nejpozději v pátek 17. prosince. V takovém případě by zboží, které je v internetovém obchodě skladem, mělo dorazit pod stromeček včas.“