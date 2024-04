Jak nepřijít o peníze. Na co myslet, než ukončíte penzijko

Zrušení státních příspěvků starobním důchodcům může pro řadu z nich znamenat ztrátu motivace, tedy první, co je napadne, penzijko zrušit. Zpozornět by měli hlavně ti, kdo využívají možnosti daňových odpočtů, příspěvku zaměstnavatele či dalších benefitů.

Pokud máte přiznán starobní důchod a pracujete, nedostanete sice státní příspěvek, ale své úložky si můžete ze základu daně odečíst už od první koruny, celkem až 48 tisíc korun ročně. Limit platí v součtu za všechny produkty spoření na stáří, jako je například i životní pojištění, za rok můžete ušetřit na daních až 7 200 korun.

„Rozhodně bych odchod z penzijka nedoporučoval v případě, že podnikám, tedy třeba pronajímám nemovitost a využívám daňové odpočty, nebo ještě pracuji a čerpám příspěvek zaměstnavatele. Ten obvykle bývá oproti státnímu příspěvku zásadně vyšší,“ upozorňuje Jan Sedláček, mluvčí Asociace penzijních společností ČR.

Zvažte výhody penzijního připojištění či penzijního spoření, které zůstávají neměnné i po 1. 7. 2024. „Jsou to garance nezáporného zhodnocení u penzijního připojištění, možnost příspěvku zaměstnavatele, investování s relativně nízkými poplatky a možností vybrat peníze formou penze bez nutnosti danění výnosů,“ vyjmenovává Marie Petrovová z Allianz penzijní společnosti.

V případě, že se rozhodnete smlouvu ukončit, je dobré počkat alespoň do června, abyste se nepřipravili o poslední státní příspěvky. A ještě jedno doporučení. „Neukončujte smlouvu, pokud nemáte splněnou dobu spoření. Raději například snižte příspěvek na minimum, tedy na 100 Kč a dospořte do nároku na jednorázové vyrovnání,“ doporučuje ředitelka Rentea penzijní společnosti Lucie Jurníčková.

Bez jakékoliv ztráty finančních prostředků musíte spořit nejméně 5 let (pro smlouvy uzavřené od letošního roku platí 10 let spoření). Nárok na veškeré výhody vzniká odspořením doby 60 měsíců a dosažením věku 60 let (50 let u starších smluv sjednaných do 30. 4. 2000). V případě, že zrušíte spoření po kratší době, přijdete o připsané státní příspěvky. Pokud ukončíte smlouvu dříve než po 2 letech spoření, přicházíte i o vlastní příspěvky.

Některé penzijní společnosti nabízí penzistům speciální odměny

„V zahraničí je běžné, že si i lidé v důchodu spoří a dál tvoří rezervy. A vlády je v tom různou formou podporují. Čím starší člověk je, tím spíše bude potřebovat finanční prostředky na všechno, co s sebou stáří přináší. Ať jsou to bezbariérové úpravy v bytech nebo různé kompenzační pomůcky a léčebné výlohy,“ podotýká viceprezident Asociace penzijních společností a výkonný ředitel KB Penzijní společnosti (KBPS) Vladimír Jeřábek a dodává: „I proto se snažíme penzisty v systému penzijního spoření udržet vlastními motivačními programy.“

Věrnostní odměnu bude KBSP připisovat minimálně do konce roku 2025 všem klientům, kterým nebude od 1. 7. 2024 vyplácen státní příspěvek, protože jim byl přiznán starobní důchod, na svém penzijku mají nejméně 500 000 Kč (chybějící zůstatek je případně možné jednorázově doplatit), měsíčně si dále spoří alespoň 300 Kč a ze smlouvy nemají vyplácenou jakoukoliv penzi, ani o ni nemají požádáno.

A co další penzijní společnosti? „Nabídky těm, kteří budou chtít pokračovat v penzijním spoření, budeme připravovat individuálně. Klienti je budou mít k dispozici jednak ve své aplikaci a samozřejmě se budou moci obracet i na naše obchodní zástupce,“ informuje Marie Petrovová z Allianz penzijní společnosti.

Individuální finanční částku za pokračování ve spoření bude vyplácet penzijní společnost Generali i ČSOB. Česká spořitelna svou speciální nabídku představí v dohledné době. Uniqa případnou kompenzaci analyzuje.