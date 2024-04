Předdůchod má mnoho výhod, nezavírá dveře ani příspěvku na bydlení

Skutečnost, že měsíčně vyplácený předdůchod ze soukromého penzijního spoření nezahrnují úřady práce do rozhodného příjmu při posuzování nároku na příspěvek na bydlení, může překvapit. Už třeba proto, že do příjmů členů domácnosti žádající o dávku úřady započítají například nemocenské dávky, přídavky na dítě, přijaté výživné nebo i příjmy z nájmu.

„V zákoně o státní sociální podpoře jsou v příslušném ustanovení taxativně vyjmenovány druhy příjmů považované za příjem rozhodný pro nárok na dávky státní sociální podpory. Doplňkové penzijní spoření tam uvedeno není,“ potvrzuje Jakub Augusta, vedoucí oddělení mediální komunikace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV).

Ani měsíční renta vyplácená z penzijního spoření není rozhodným příjmem pro nárok na příspěvek na bydlení a úřady práce ho při posuzování nároku na dávku nezohledňují.

„Podle MPSV je to správný postup. Neboť se do příspěvku na bydlení započítávají mimo jiné například čisté a zaúčtované příjmy ze závislé činnosti. A část z těchto rozhodných příjmů si občan odkládal do doplňkového penzijního spoření,“ vysvětluje Augusta.

Jinak řečeno, pokud by se měsíčně vyplácené doplňkové penzijní spoření započítávalo do příspěvku na bydlení jako rozhodný příjem, pak byl by tento příjem započítán, tedy posuzován dvakrát.

Předdůchod nabízí záchrannou síť

Většinu účastníků penzijního spoření přiměla k uzavření smlouvy a pravidelnému odkládání peněz do něj hlavně podpora ze strany státu. Nicméně doplňkové penzijní spoření (DPS) nabízí i další výhody.

„Jednou z nesporných výhod doplňkového penzijního spoření je, že nabízí lidem při splnění určitých podmínek odchod do předdůchodu až o pět let dříve, než jim vznikne nárok na řádný starobní důchod,“ říká finanční poradce skupiny Partners David Kučera. Upozorňuje ale, že se dá čerpat pouze z DPS, nikoliv ze „starého“ penzijního připojištění.

„Nicméně i lidé v penzijním připojištění mohou na předdůchod dosáhnout, pokud požádají o převedení své smlouvy na nové doplňkové penzijní spoření,“ vysvětluje Kučera, a přidává i důležité upozornění: „Spořicí doby se sčítají i z předchozích produktů, ale kdo přejde dnes, sjedná si novou smlouvu u nové penzijní společnosti, podle nových podmínek platných od 1. 1. 2024 musí být spořicí doba minimálně deset let. Dříve to bylo pět.“

Předdůchod můžete čerpat už pět let před dosažením státem určeného řádného důchodového věku, aniž by to ovlivnilo výši budoucího starobní penze. Zatímco předčasný důchod od státu vylučuje uzavření standardní pracovní smlouvy či podnikání, při čerpání předdůchodu si můžete vydělat bez omezení, nezdaňují se připsané příspěvky zaměstnavatele a zdravotní pojištění v tomto případě hradí stát.

Předdůchod má i své ale…

Měsíčně vyplácená renta nesmí být nižší než 30 procent průměrné hrubé mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozí roku. Průměrná mzda za toto období dosahovala 42 427 korun, a tak letos minimální měsíční výplata předdůchodu činí 12 728 korun.

Na pětiletý předdůchod tedy musíte mít naspořeno alespoň 763 680 korun, pro dvouletou dobu pak minimálně částku ve výši 305 472 korun. „Pokud takové výše vaše úspory v penzijku nedosahují, můžete chybějící sumu doplatit jednorázově. Vždy se ale na mimořádném vkladu musíte předem domluvit se svou penzijní společností,“ shrnuje David Kučera.