Čím je dlouhodobý investiční produkt výhodný i pro padesátníky?

Jak funguje složené úročení Složené úročení je proces, kdy úspory rostou rychleji díky tomu, že získáváte nejenom úroky z původní vložené částky, ale postupem času i úroky z úroků, které jste už obdrželi. Je to jako kdyby peníze samy pracovaly na tom, aby vydělaly další peníze, a ty vydělávaly ještě více peněz. Tento efekt se postupně zvyšuje a jeho mimořádná síla se projevuje právě v dlouhodobém horizontu investice. Příklad: Při zhodnocení 8 % p. a. vložíte jednorázově na účet 100 000 Kč, budete mít za rok 108 000. Vydělali jste tedy 8 000 Kč. Ve druhém roce se vám bude úročit jak původní částka, tak tento zisk a na konci roku budete mít 116 640 Kč. Na úrocích jste tedy vydělali už 8 640 korun. Možná si říkáte, že 640 korun navíc není moc, ale když sto tisíc společně s úroky necháte úročit 20 let, budete mít 466 000 korun. Původních 100 000 Kč se každoročně zhodnotilo o 8 000 Kč a máte tedy v součtu 260 000 Kč (100 000 + 160 000), zbývajících 206 000 Kč vydělaly úroky z úroků. Jen dodejme, že v tomto příkladu jsme pro větší jednoduchost záměrně vynechali daně, které je nutné z úrokových zisků platit. hodnota investice za 20 let Investice za 30 let Zdroj: Broker Trust