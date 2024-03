DIPnete si správně? Co víte o dlouhodobém investičním produktu?

„DIP je moderní řešení, které našemu systému zhodnocování úspor na stáří rozhodně chybělo. Oproti klasickému doplňkovému penzijnímu spoření přináší více možností, do čeho může člověk investovat a zároveň využívat i zvýhodnění od státu,“ říká Martin Pleštil, ředitel úseku investic společnosti Broker Trust.

Neznamená to, že by před vámi teď stála otázka buď DIP, nebo penzijko. Oba produkty se vhodně doplňují.

„DIP si můžeme představit jako určitý typ majetkového účtu, na kterém můžete mít různé typy investic nebo klidně i spořicích produktů a své peníze mezi těmito položkami libovolně přesouvat. To ocení zejména ti, kdo jsou zvyklí se o své investice aktivně starat. Principem je peníze z účtu nevybírat po stanovenou dobu, aby si jeho majitel skutečně vytvořil rezervu na stáří,“ vysvětluje Pleštil.

Neznamená to, že by se z vás musel stát investor, který bude trávit hodiny nad vývojem trhů. Naprostá většina poskytovatelů DIP nabízí řešení, kde si můžete vybrat z přednastavených strategií a nemusíte se v podstatě o nic starat.

Pravidla ale uvolňují poskytovatelům ruce a umožňují jim vaše peníze rozložit do aktiv, která nabízejí na dlouhodobém horizontu potenciálně vyšší výnos. A ten je pro vytvoření dostatečné rezervy naprosto klíčový. Potenciálně vyšší výnos a složené úročení jsou dvě hlavní „želízka v ohni“, která vám pomohou vytvořit si na stáří komfortní finanční polštář.

„Investice by při průměrném 8% ročním zhodnocení po dvaceti letech měla mít teoretickou hodnotu téměř 2,3 milionu korun, za 30 let by dosáhla více než dvojnásobku, konkrétně přes 5,6 milionu korun,“ shrnuje Pleštil.

Za 20 let navíc podle současných podmínek ušetříte 144 tisíc korun na daních, za 30 let je to úspora 216 tisíc korun. Pro maximální daňové zvýhodnění je třeba posílat na DIP 4 000 korun měsíčně.