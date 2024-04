KVÍZ: Děti ve finančně-vědomostní soutěži uspěly. Jak byste ji zvládli vy?

Mottem letošního ročníku celosvětové finančně vzdělávací akce Global Money Week, v jejímž rámci se kvíz koná, je „Chraň své peníze, chraň svou budoucnost“. Proto byla i část kvízových otázek koncipována s důrazem na to uvědomit si potenciální rizika a ochranu vydělaných peněz. Mezi taková rizika patří finanční podvody včetně phishingu a rizika související s ochranou osobních údajů.

Letos se do soutěže registrovalo více než 400 tříd základních škol a víceletých gymnázií z celé ČR. Největší problémy dělaly soutěžícím jednoznačně početní úlohy, například na otázku: „Když každý měsíc vyděláš 38 000 Kč a ušetříš 15 procent svého příjmu, za jak dlouho budeš mít našetřeno alespoň 200 000 Kč?“, správně odpovědělo pouze necelých 13 procent žáků.

„Školám bohužel často chybějí učitelé, kteří by se finanční gramotnosti věnovali. Na straně druhé je to i nedostatek časové dotace, protože finanční témata musí probrat v rámci osnov předmětů, jako jsou rodinná nebo občanská výchova. V tom zaostáváme například za severskými státy, které mají přímo finanční gramotnost jako vyučovaný předmět,“ komentuje výsledky kvízu Zdeňka Hildová, ředitelka ČBA EDUCA. Podle ní chce ČBA pokračovat ve všech svých školních vzdělávacích aktivitách, jako jsou Bankéři do škol, kampaň NePINdej! nebo Nebuď bílým koněm.

Do celoevropského finále, které se bude konat 19. dubna v Bruselu, postoupila dvojice studentů Gymnázia Jana Keplera, Jan Balthasar Cebecauer a Ondřej Buben.

Jak byste v kvízu uspěli vy? Následující otázky jsou stejné jako v základních kolech pro žáky a studenty.